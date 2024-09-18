Up next
La doctora Lluvia del Mar, vicepresidenta Nacional de Macroeconomía, Finanzas, Relaciones Internacionales e Institucionales de PODEMOS, emitió, en nombre de su organización política,  un “contundente pronunciamiento” en respaldo a las acciones de defensa territorial emprendidas por el ejecutivo nacional.

–Desde nuestra trinchera –recalcó–, asumimos el deber histórico de acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros, cuya visión estratégica se eleva una vez más ante las flagrantes amenazas injerencistas provenientes del gobierno de los Estados Unidos y de su creciente despliegue militar en la región del Caribe.

–PODEMOS declara su apoyo contundente e irrestricto a la decisión de nuestro presidente, que se inscribe en la más alta responsabilidad de cumplimiento del deber constitucional de garantizar la soberanía e integridad territoriales.

–Por tal razón, ante este escenario de hostigamiento y en respuesta a las maniobras que pretenden desestabilizar la paz regional, el presidente Maduro Moros ha girado la instrucción inmediata para la activación del

Plan Independencia 200 en todo el territorio nacional.

–Y ello con el objetivo de establecer una «ofensiva permanente» que consolide la defensa integral de la nación y asegure la estabilidad, la paz y la independencia del pueblo venezolano.

–Esta iniciativa no es sólo una acción militar, sino una declaración de dignidad y autodeterminación para enfrentar las amenazas externas con firmeza.

–Así lo declaramos. Juntos PODEMOS. Siempre firmes y dignos. Necesario es vencer… (RG)

 

 

 

 

