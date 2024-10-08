El fiscal general, Tarek William Sabb, informó el martes 11Nov, que la Fiscalía abrió una investigación por el asesinato del pelotero venezolano, Wikelman Ramírez, ocurrido el lunes 10Nov, en la ciudad de Guacara, estado Carabobo.

A través de la cuenta del Ministerio Publico (MP) en la red social Instagram, Saab informó que para este procedimiento fue designada la Fiscalía 34 en materia de homicidio. Asimismo, se encargará de sancionar lo ocurrido.

El fiscal mencionó que sujetos desconocidos, «sin mediar palabras», interceptaron a Wikelman Ramírez y le efectuaron varios disparos.

En un principio, se creyó que al deportista lo asesinaron tras resistirse a un robo. Sin embargo, luego surgió otra versión que indicaba que a Ramírez lo ultimaron a tiros sin mediar palabras cuando viajaba en su moto junto a su madre, quien resultó ilesa.

Ramírez formó parte de Navegantes del Magallanes durante dos temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde dejó registro de 12 presentaciones, 33.1 entradas lanzadas, 27 carreras permitidas, 19 ponches y un WHIP de 1.74. Su última aparición fue en la campaña 2022-2023.