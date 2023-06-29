Joan Laporta, presidente de Barcelona FC español, opinó que hablar de un posible retorno de Lionel Messi al club, como jugador, «no es realista», según lo indica el portal “ESPN”.

El mandamás culé ha repasado la actualidad del Barça en una entrevista concedida a Catalunya Radio, en la que ha hablado, entre otras cosas, de cómo vivió que el rosarino pisara recientemente el Camp Nou, y del homenaje que el club le quiere dedicar.

Sin conocimiento de la visita

Tal y como contó ESPN, Laporta ha confirmado que la visita de Messi fue acto de improvisación, y que él no tenía conocimiento de ello.

«No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo ocurrió, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, comentó Laporta.

Preguntado por un posible retorno de Messi como jugador, Laporta alejó las opciones de que Leo se pueda despedir de su gente compitiendo sobre el campo:

“Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde».

Habla del pasado y del futuro

Laporta también ha repasado cómo se fraguó la salida de Messi, a lo que aseguró que tienen “una relación correcta”, pero que “no le mandé ningún mensaje” cuando vio que había estado en el Camp Nou.

“Obviamente, no me arrepiento de nada. El Barsa está por encima de todos. Me hubiera gustado un mejor final; no fue como todos querríamos, pero, en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacérsele, estaríamos contentos».

Sobre este homenaje se refirió en otras ocasiones el presidente del Barsa:

“Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece” (RG).