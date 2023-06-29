Denver Nuggets confirmó su buen momento de forma este martes 11 de noviembre –resalta el portal “ESPN”– con una nueva victoria, la quinta seguida, en esta oportunidad frente a Sacramento Kings, por 108-122, mientras que Indiana Pacers, vigente subcampeón de liga, padeció un abultado 152-128 ante Utah Jazz, para una nueva derrota.

El serbio Nikola Jokic convirtió 35 puntos (16 de 19 en tiros de campo, 84,2 %), 15 rebotes, 7 asistencias y dos robos, para dar a los Nuggets (8-2) el triunfo.

A Jokic lo escoltaron Jamal Murray, con 23 puntos, y Aaron Gordon, con 17.

En el Oeste, sólo Oklahoma City Thunder (11-1) superan a unos Nuggets que comparten la segunda posición con San Antonio Spurs.

Para los Kings (3-8), Russell Westbrook acarició otro triple-doble con 14 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, mientras que el máximo anotador fue Domantas Sabonis, con 19 puntos.

Los Pacers no levantan cabeza en NBA

Utah le ganó a Indiana Pacers, y cortó una racha de tres partidos sin ganar en NBA

Los Jazz fueron contundentes ante los Pacers tras vencerlos por 152-128. Markkanen se destacó al aportar 35 puntos.

Del cielo al infierno en cinco meses

Los Pacers (1-10) pasaron de disputar las finales de la NBA a convertirse, tras la lesión de aquiles de Tyrese Haliburton y la salida de Myles Turner a Milwaukee Bucks, en el peor equipo de la liga, un dudoso honor compartido con Washington Wizards y los

En Salt Lake City, sufrieron 152 puntos a manos del Jazz (4-7), liderados por un Lauri Markkanen que anotó 35 puntos. El novato Ace Bailey aportó 20, los mismos que Svi Mykhailiuk.

Para Indiana, plagados de bajas, Pascal Siakam anotó 27 puntos y Aaron Nesmith 17.

El Madison Square Garden, la fortaleza de los Knicks

¡Los Knicks vencen a Memphis, y siguen escoltas en el Este!

Los neoyorkinos festejaron en el Madison Square Garden por 133-120, con doble-dobles de Brunson (33 puntos y 10 asistencias) y Anthony-Towns (21 unidades y 13 rebotes), sus máximos anotadores.

Morant y Aldama fueron los mejores de los Grizzlies.

New York Knicks se impuso a Memphis Grizzlies por 133-120, prolongando su pleno de victorias en el Madison Square Garden, donde suman siete triunfos en esta temporada.

Fue, además, la quinta victoria seguida para los Knicks (7-3), un triunfo que les catapulta a la segunda plaza del Este, sólo por detrás de Detroit Pistons (9-2).

Jalen Brunson fue el mejor de unos Knicks que tomaron el control del encuentro en el primer cuarto y tuvieron una máxima ventaja de 28 puntos en el tercero. Brunson terminó con un doble-doble con 32 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes.

Para los Grizzlies (4-8), destacó el español Santi Aldama, con 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias saliendo de suplente.

Oklahoma City Thunder, pesadilla de Stephen Curry

¡Contundente victoria del Thunder ante los Warriors!

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander se destacó al marcar un doble-doble (28 puntos y 11 asistencias) y comandar a Oklahoma City a su quinto triunfo consecutivo de local.

El Thunder, actual campeón de la NBA, se paseó en el Paycom Center contra Golden State Warriors por 126-102, convirtiendo en pesadilla el regreso de Stephen Curry después de tres partidos de baja.

OKC (11-1), liderado por Shai Gilgeous-Alexander (28 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes), es el mejor equipo de la liga en este momento, y ha extendido el dominio mostrado la temporada pasada al curso actual.

Pero, más allá de la derrota de los Warriors (6-6), Stephen Curry no tuvo su mejor regreso. El dos veces MVP de la NBA firmó 11 puntos (4 de 13 en tiros de campo y 1 de 5 en triples) en 19 minutos sobre la pista.

Toronto volvió al triunfo al vencer por 119-109 a Brooklyn

Brandom Ingram e Immanuel Quickley, con 25 y 24 puntos respectivamente, fueron los más destacados en la victoria de los Raptors ante los Nets,119-109.

Y en Filadelfia, los 76ers derrotaron a Boston Celtics (RG).