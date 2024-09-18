Un nuevo logro periodístico con acento venezolano brilló en Estados Unidos al ser Jesús Andrés Bastidas, reportero de Telemundo Utah, reconocido con un Premio Emmy por su cobertura de una redada migratoria del ICE en la localidad de Kearns, Utah, un operativo que reveló el miedo y la vulnerabilidad de la comunidad hispana ante acciones federales de gran escala.

El galardón fue concedido en la categoría Breaking / Spot News – Multiple Reports, que distingue la cobertura en tiempo real de eventos de alto impacto. Durante más de cinco horas, Bastidas documentó los movimientos de los agentes, el desconcierto de los vecinos y las voces de quienes fueron sorprendidos en sus hogares.

“Como inmigrante, sentí incertidumbre y temor. No era solo una historia: era una realidad que podía tocar a cualquiera de nosotros”, compartió el periodista al recibir el reconocimiento. “Sostener este Emmy me recuerda la importancia de informar con precisión, rapidez y humanidad, incluso en las circunstancias más difíciles”, expresó.

Su trabajo no solo documentó la operación, sino que humanizó las consecuencias de las políticas migratorias, mostrando la fortaleza y resiliencia de las familias hispanas afectadas.

“Este Emmy reafirma mi compromiso con contar las historias que importan, hacer periodismo de calidad, brindar voz a quienes enfrentan procesos complejos y construir puentes de información con la comunidad hispana local”, expresó Bastidas.

Este es el primer Emmy de su carrera, tras cinco nominaciones en los últimos tres años, un reconocimiento que refuerza su trayectoria como uno de los periodistas latinoamericanos con mayor proyección en la cobertura social y migratoria dentro de Estados Unidos.