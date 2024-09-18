El martes 11Nov, el presidente, Nicolás Maduro, promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional (AN), y ordenó la creación de los comandos con el objetivo de “estar preparados” ante una posible “lucha armada” en el país.

“Esta ley recoge la doctrina histórica, la doctrina militar de defensa integral de la nación, la doctrina bolivariana y zamorana, e institucionaliza poderosamente la corresponsabilidad para la defensa del país”, dijo.

Explicó que la norma busca que Venezuela esté “siempre lista” para proteger el “derecho a la paz y la estabilidad del pueblo”, así como la integridad de la nación, Sudamérica y el Caribe.

“Estamos en nuestra ley, en nuestra tierra, y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y la tranquilidad de este pueblo, que es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado ser guerrero y capaz de todo”, subrayó.

Maduro señaló que, durante las últimas “14 semanas de locura criminal imperial” y la “guerra psicológica permanente”, el país ha “dado pasos” importantes.

Según dijo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha fortalecido su capacidad para “cualquier escenario” y el país se ha preparado “en perfecta fusión popular-militar-policial” para pasar de la “lucha no armada a la lucha armada libertadora y victoriosa”, en caso de que fuera necesario.

En ese sentido, destacó que más de ocho millones de venezolanos se han alistado en la Milicia, y que se han realizado jornadas de entrenamiento ciudadano en técnicas militares y despliegue de la FANB, “estado por estado”.

“Esta ley establece la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional, en cada estado y en los 335 municipios. Cada comando tiene muy claras sus tareas, estructuras y misiones en todas las etapas”, agregó.

Maduro indicó que estos comandos deben instalarse a medianoche del miércoles y articular el trabajo entre Gobierno, Fuerzas Armadas y ciudadanía.

“Debe activarse la orden para que los comandos se instituyan, se estructuren y entren al trabajo, para estar preparados, si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores. (Debemos) estar listos para ganar, para triunfar, por el camino del patriotismo y la valentía”, expresó.

La ley define un comando de defensa integral como una dependencia adscrita al Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), cuya misión es “integrar, planificar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y ejercer control” sobre los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Entre sus funciones están apoyar operaciones militares, así como garantizar la continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento de servicios esenciales e infraestructura crítica en caso de movilización.