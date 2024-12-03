Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico tras captura de Maduro y anuncia plan de tres fases para la transición Washington / Caracas, 24 de febrero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó un segmento central de su discurso del Estado de la Unión a Venezuela, calificando la captura de Nicolás Maduro como una “victoria absolutamente colosal” y anunciando el restablecimiento pleno de los lazos energéticos y comerciales con el país sudamericano. Programa Análisis de Entorno con Jairo Cuba y Hernán Porras Molina. Todos los días a las 12 del mediodía por Youtube. Disfrutalo y suscríbete https://www.youtube.com/@analisisdeentorno La nueva etapa política venezolana, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, avanza bajo un plan de tres fases impulsado por Washington, mientras continúan las liberaciones bajo la Ley de Amnistía y se intensifica el debate sobre derechos humanos y estabilidad regional. Trump: “Venezuela es nuestro nuevo amigo y socio” Durante su intervención ante el Congreso, Trump afirmó que Estados Unidos ya ha recibido 80 millones de barriles de crudo venezolano tras el restablecimiento de relaciones. El mandatario sostuvo que trabaja “estrechamente” con Delcy Rodríguez para consolidar la recuperación económica y describió el nuevo vínculo bilateral como un “nuevo comienzo brillante”. En el mismo acto, Trump condecoró con la Medalla de Honor al oficial Eric Slover, quien lideró el operativo militar del 3 de enero en Caracas que culminó con la captura de Maduro. El plan de tres fases para Venezuela El Comando Sur, encabezado por el general Francis L. Donovan, confirmó que viajará próximamente a Venezuela para coordinar la implementación del plan estratégico. Las tres etapas incluyen: Fase de estabilización: garantizar seguridad interna y evitar vacío de poder tras la captura de Maduro.



Fase de recuperación: reintegración económica global, apertura energética y reconciliación nacional mediante amnistías.



Fase de transición: reorganización institucional y eventual proceso político interno. Parte de estas acciones se superponen, según explicó el secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de acelerar la normalización. Avances y controversias en la Ley de Amnistía La Ley de Amnistía nacional continúa siendo uno de los temas más sensibles del proceso. El diputado Jorge Arreaza reconoció que “es imposible” que la norma cubra todos los casos, aunque defendió que se trata de un paso hacia la convivencia democrática. Cifras oficiales hablan de 179 presos liberados y más de 2.000 medidas cautelares levantadas. No obstante, organizaciones como Foro Penal han verificado alrededor de 109 liberaciones plenas. Entre los testimonios más impactantes destaca el del activista Javier Tarazona, quien denunció condiciones “inhumanas” durante sus años de detención en el Helicoide. También persiste la exclusión de al menos 204 militares procesados bajo jurisdicción castrense, lo que ha generado reclamos de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Tensiones diplomáticas en el Caribe El nuevo panorama geopolítico también ha generado divisiones dentro de la Caricom, donde algunos gobiernos apoyan la estabilización impulsada por Estados Unidos mientras otros mantienen reservas. En paralelo: Se reforzaron operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe .

Venezuela denunció la apertura de una valija diplomática en Panamá.

Delegaciones de seguridad estadounidenses inspeccionan el aeropuerto de Maiquetía. Contexto regional y reposicionamiento estratégico Trump subrayó que la estabilización venezolana forma parte de un rediseño estratégico hemisférico. El restablecimiento energético, la presión sobre Cuba y el combate a redes criminales transnacionales son piezas de un mismo tablero. Mientras tanto, en Venezuela, la transición sigue bajo escrutinio interno y externo, con avances institucionales parciales y demandas persistentes por garantías democráticas plenas. Claves del día Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico

Plan de tres fases para estabilización y transición

Continúan liberaciones bajo Ley de Amnistía

Denuncias por exclusión de militares y presos políticos

Caricom muestra divisiones ante nuevo escenario regional Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico tras captura de Maduro y anuncia plan de tres fases para la transición, mientras avanza la Ley de Amnistía y crecen tensiones diplomáticas en el Caribe.

Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico tras captura de Maduro y anuncia plan de tres fases para la transición

Washington / Caracas, 24 de febrero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó un segmento central de su discurso del Estado de la Unión a Venezuela, calificando la captura de Nicolás Maduro como una “victoria absolutamente colosal” y anunciando el restablecimiento pleno de los lazos energéticos y comerciales con el país sudamericano.

Programa Análisis de Entorno con Jairo Cuba y Hernán Porras Molina. Todos los días a las 12 del mediodía por Youtube. Disfrutalo y suscríbete https://www.youtube.com/@analisisdeentorno

La nueva etapa política venezolana, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, avanza bajo un plan de tres fases impulsado por Washington, mientras continúan las liberaciones bajo la Ley de Amnistía y se intensifica el debate sobre derechos humanos y estabilidad regional.

Trump: “Venezuela es nuestro nuevo amigo y socio”

Durante su intervención ante el Congreso, Trump afirmó que Estados Unidos ya ha recibido 80 millones de barriles de crudo venezolano tras el restablecimiento de relaciones.

El mandatario sostuvo que trabaja “estrechamente” con Delcy Rodríguez para consolidar la recuperación económica y describió el nuevo vínculo bilateral como un “nuevo comienzo brillante”.

En el mismo acto, Trump condecoró con la Medalla de Honor al oficial Eric Slover, quien lideró el operativo militar del 3 de enero en Caracas que culminó con la captura de Maduro.

El plan de tres fases para Venezuela

El Comando Sur, encabezado por el general Francis L. Donovan, confirmó que viajará próximamente a Venezuela para coordinar la implementación del plan estratégico.

Las tres etapas incluyen:

Fase de estabilización: garantizar seguridad interna y evitar vacío de poder tras la captura de Maduro.



Fase de recuperación: reintegración económica global, apertura energética y reconciliación nacional mediante amnistías.



Fase de transición: reorganización institucional y eventual proceso político interno.

Parte de estas acciones se superponen, según explicó el secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de acelerar la normalización.

Avances y controversias en la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía nacional continúa siendo uno de los temas más sensibles del proceso.

El diputado Jorge Arreaza reconoció que “es imposible” que la norma cubra todos los casos, aunque defendió que se trata de un paso hacia la convivencia democrática.

Cifras oficiales hablan de 179 presos liberados y más de 2.000 medidas cautelares levantadas. No obstante, organizaciones como Foro Penal han verificado alrededor de 109 liberaciones plenas.

Entre los testimonios más impactantes destaca el del activista Javier Tarazona, quien denunció condiciones “inhumanas” durante sus años de detención en el Helicoide.

También persiste la exclusión de al menos 204 militares procesados bajo jurisdicción castrense, lo que ha generado reclamos de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Tensiones diplomáticas en el Caribe

El nuevo panorama geopolítico también ha generado divisiones dentro de la Caricom, donde algunos gobiernos apoyan la estabilización impulsada por Estados Unidos mientras otros mantienen reservas.

En paralelo:

Se reforzaron operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe .

Venezuela denunció la apertura de una valija diplomática en Panamá.

Delegaciones de seguridad estadounidenses inspeccionan el aeropuerto de Maiquetía.

Contexto regional y reposicionamiento estratégico

Trump subrayó que la estabilización venezolana forma parte de un rediseño estratégico hemisférico. El restablecimiento energético, la presión sobre Cuba y el combate a redes criminales transnacionales son piezas de un mismo tablero.

Mientras tanto, en Venezuela, la transición sigue bajo escrutinio interno y externo, con avances institucionales parciales y demandas persistentes por garantías democráticas plenas.

Claves del día

Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico

Plan de tres fases para estabilización y transición

Continúan liberaciones bajo Ley de Amnistía

Denuncias por exclusión de militares y presos políticos

Caricom muestra divisiones ante nuevo escenario regional

Trump declara a Venezuela nuevo socio estratégico tras captura de Maduro y anuncia plan de tres fases para la transición, mientras avanza la Ley de Amnistía y crecen tensiones diplomáticas en el Caribe.

Venezuela 2026, captura de Maduro, Donald Trump Estado de la Unión, Delcy Rodríguez, plan de tres fases Venezuela, transición política Venezuela, Ley de Amnistía, presos políticos, Javier Tarazona, Comando Sur, Eric Slover, petróleo venezolano, socio estratégico EE.UU., Caricom, crisis en el Caribe, geopolítica América Latina, Foro Penal, militares excluidos amnistía, discurso de Trump, noticias de hoy, análisis político

Programa Análisis de Entorno con Jairo Cuba y Hernán Porras Molina. Todos los días a las 12 del mediodía por Youtube. Disfrutalo y suscríbete https://www.youtube.com/@analisisdeentorno