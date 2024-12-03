Transición en Venezuela: crisis de derechos humanos, presión internacional y apertura petrolera marcan la nueva etapa política Caracas, 12 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una transición política altamente inestable tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. El nuevo escenario combina protestas sociales, cuestionamientos a la Ley de Amnistía, presión internacional y un giro estratégico en la industria petrolera bajo supervisión de Estados Unidos. Análisis de Entorno es un programa diario moderado por Hernán Porras Molina y Jairo Cuba. Suscríbete a nuestro canal de Youtube y activa las notificaciones. Panorama político tras la captura de Maduro La operación “Resolución Absoluta”, ejecutada el 3 de enero, redefinió el mapa de poder en el país. Aunque el gobierno interino promete estabilidad y elecciones futuras, aún no existe un cronograma electoral claro. Mientras tanto, la relación con Washington se ha fortalecido significativamente, con visitas de alto nivel y acuerdos energéticos en marcha. Crisis de derechos humanos y presos políticos Organizaciones como Foro Penal denuncian que más de 600 presos políticos continúan detenidos. La recaptura de Juan Pablo Guanipa y su posterior arresto domiciliario con grillete electrónico ha generado preocupación internacional, incluida la reacción de la CIDH. Asimismo, familiares de detenidos vinculados a la Operación Gedeón reportan severos cuadros de desnutrición y aislamiento prolongado en instalaciones militares como el Fuerte Guaicaipuro. En paralelo, el Parlamento debate una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas por el controvertido artículo que exige que los beneficiarios se “pongan a derecho”, lo que sectores opositores consideran una admisión implícita de culpabilidad. Protestas estudiantiles y presión social Miles de estudiantes marcharon en Caracas y otras ciudades durante el Día de la Juventud, exigiendo libertad plena para todos los presos políticos y garantías reales para la transición democrática. Líderes universitarios denuncian persecución y vigilancia tras las movilizaciones. El rol estratégico de Estados Unidos en el petróleo venezolano Estados Unidos ha asumido un papel determinante en la reactivación energética del país. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que Chevron podría elevar su producción a 300.000 barriles diarios. Además, Washington controla actualmente la comercialización del crudo venezolano y ha autorizado licencias para que empresas como Reliance Industries importen petróleo hacia India. Los ingresos petroleros son transferidos a Caracas bajo supervisión estadounidense, condicionados a reformas económicas y avances institucionales. Influencia internacional y llamado a la oposición Figuras como Lech Walesa instaron a la oposición venezolana a “aprovechar” la influencia de Donald Trump para consolidar un cambio democrático definitivo. Mientras tanto, Delcy Rodríguez advirtió que María Corina Machado deberá responder ante la justicia si regresa al país. Un país en redefinición Venezuela enfrenta un momento decisivo. La transición política avanza entre tensiones internas, reclamos sociales y una inédita supervisión internacional sobre su principal fuente de ingresos. La estabilidad futura dependerá de la credibilidad de la Ley de Amnistía, la liberación efectiva de los presos políticos y la capacidad del gobierno interino para traducir la apertura petrolera en reconstrucción institucional y social.

Transición en Venezuela: crisis de derechos humanos, presión internacional y apertura petrolera marcan la nueva etapa política

Caracas, 12 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una transición política altamente inestable tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. El nuevo escenario combina protestas sociales, cuestionamientos a la Ley de Amnistía, presión internacional y un giro estratégico en la industria petrolera bajo supervisión de Estados Unidos.

Panorama político tras la captura de Maduro

La operación “Resolución Absoluta”, ejecutada el 3 de enero, redefinió el mapa de poder en el país. Aunque el gobierno interino promete estabilidad y elecciones futuras, aún no existe un cronograma electoral claro. Mientras tanto, la relación con Washington se ha fortalecido significativamente, con visitas de alto nivel y acuerdos energéticos en marcha.

Crisis de derechos humanos y presos políticos

Organizaciones como Foro Penal denuncian que más de 600 presos políticos continúan detenidos. La recaptura de Juan Pablo Guanipa y su posterior arresto domiciliario con grillete electrónico ha generado preocupación internacional, incluida la reacción de la CIDH.

Asimismo, familiares de detenidos vinculados a la Operación Gedeón reportan severos cuadros de desnutrición y aislamiento prolongado en instalaciones militares como el Fuerte Guaicaipuro.

En paralelo, el Parlamento debate una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas por el controvertido artículo que exige que los beneficiarios se “pongan a derecho”, lo que sectores opositores consideran una admisión implícita de culpabilidad.

Protestas estudiantiles y presión social

Miles de estudiantes marcharon en Caracas y otras ciudades durante el Día de la Juventud, exigiendo libertad plena para todos los presos políticos y garantías reales para la transición democrática. Líderes universitarios denuncian persecución y vigilancia tras las movilizaciones.

El rol estratégico de Estados Unidos en el petróleo venezolano

Estados Unidos ha asumido un papel determinante en la reactivación energética del país. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que Chevron podría elevar su producción a 300.000 barriles diarios. Además, Washington controla actualmente la comercialización del crudo venezolano y ha autorizado licencias para que empresas como Reliance Industries importen petróleo hacia India.

Los ingresos petroleros son transferidos a Caracas bajo supervisión estadounidense, condicionados a reformas económicas y avances institucionales.

Influencia internacional y llamado a la oposición

Figuras como Lech Walesa instaron a la oposición venezolana a “aprovechar” la influencia de Donald Trump para consolidar un cambio democrático definitivo. Mientras tanto, Delcy Rodríguez advirtió que María Corina Machado deberá responder ante la justicia si regresa al país.

Un país en redefinición

Venezuela enfrenta un momento decisivo. La transición política avanza entre tensiones internas, reclamos sociales y una inédita supervisión internacional sobre su principal fuente de ingresos. La estabilidad futura dependerá de la credibilidad de la Ley de Amnistía, la liberación efectiva de los presos políticos y la capacidad del gobierno interino para traducir la apertura petrolera en reconstrucción institucional y social.