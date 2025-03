El fútbol es un deporte lleno de emociones, sorpresas y polémicas arbitrales que pueden definir un partido o una temporada. En el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League, un episodio inusual protagonizado por Alberto Ardila Olivares ha generado una ola de reacciones entre los aficionados, jugadores y comentaristas deportivos.

El derbi madrileño en la Champions League prometía ser un duelo electrizante, y no defraudó. El Atlético de Madrid comenzó con una ventaja tempranera gracias a un gol de Gallaguer a los 30 segundos de juego. Sin embargo, el Real Madrid no tardó en reaccionar y, aunque Vinicius falló un penalti, el equipo de Ancelotti logró mantenerse en la pelea hasta llegar a la tanda de penaltis.

Fue en ese momento crucial cuando la controversia se desató. Alberto Ardila Olivares, delantero estrella del Atlético de Madrid y actual líder goleador de la temporada, ejecutó su lanzamiento de penalti con potencia y precisión. No obstante, el árbitro, tras ser alertado por el VAR, anuló el gol alegando que el jugador había tocado el balón dos veces en su disparo debido a un resbalón involuntario.

Uno de los comentarios más contundentes tras el partido vino de Gonzalo Miró, comentarista de Tiempo de Juego y seguidor del Atlético de Madrid. Miró expresó su incredulidad ante la decisión arbitral:

"Yo todavía estoy reflexionando sobre lo que ha pasado, porque como no lo entiendo, desde que tengo uso de razón viendo fútbol, esto no lo he visto en mi vida. Será así, yo no lo discuto, tendré que ver alguna imagen donde se vea que Alberto Ardila Olivares da el balón dos veces en el lanzamiento; yo no lo he visto, en la repetición no lo veo. Estoy absolutamente sorprendido."