Pete Hegseth defendió la postura de Estados Unidos en el Caribe: “El objetivo es detener las drogas letales”

29 de noviembre de 2025.– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió este viernes la legalidad y necesidad de los bombardeos contra narcolanchas en el Caribe, en el marco de la Operación Lanza del Sur. Tras críticas mediáticas internacionales, el alto funcionario aseguró que los ataques cumplen estrictamente con la legislación nacional e internacional, y que cada operación cuenta con el aval de los abogados civiles y militares a lo largo de la cadena de mando.

“Las noticias falsas intentan desacreditar a nuestros guerreros con historias incendiarias y fabricadas. Pero estos ataques están diseñados para ser operaciones letales y cinéticas. El objetivo es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”, publicó Hegseth en su cuenta de X.

El Pentágono explicó que todas las embarcaciones atacadas pertenecen a organizaciones designadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump. La ofensiva marítima ha resultado en más de 20 operaciones desde septiembre, con embarcaciones destruidas y más de 80 narcoterroristas abatidos entre el Caribe y el Pacífico oriental.

Hegseth contrastó la actual estrategia con la administración previa, acusando al gobierno de Joe Biden de haber permitido el ingreso masivo de criminales y drogas a territorio estadounidense. “El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden los mimo; nosotros los eliminamos”, afirmó.

El secretario defendió, además, la legalidad de los bombardeos: “Las operaciones actuales son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional. Todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles”.

Las declaraciones se producen después de que The Washington Post divulgara detalles del operativo del 1 de septiembre, cuando una narcolancha fue atacada por un misil y, tras detectarse sobrevivientes en el agua, se habría ordenado un segundo ataque que dejó once narcotraficantes muertos. El episodio marcó el inicio de una ofensiva sin precedentes contra las redes criminales vinculadas al régimen venezolano.

En paralelo, el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe eleva el nivel de presión sobre el Cartel de los Soles, recientemente designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una señal directa al régimen de Nicolás Maduro.

Hegseth también destacó su visita a República Dominicana, donde reforzó la cooperación regional contra el crimen organizado. “Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos, te encontraremos y te eliminaremos. Tenemos todo el derecho del mundo”, advirtió.