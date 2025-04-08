La conectividad aérea de Venezuela colapsa: los vuelos internacionales caen 24% tras el retiro de concesiones a seis aerolíneas

29 de noviembre de 2025.– La crisis aérea de Venezuela se profundizó esta semana con una reducción del 24,7% en los vuelos internacionales, tras la revocación de concesiones a seis aerolíneas que previamente habían suspendido operaciones por razones de seguridad. De acuerdo con cifras del sector privado reportadas a EFE, el país pasó de 105 a 79 vuelos semanales al exterior, una caída que agrava el aislamiento aéreo en plena tensión geopolítica con Estados Unidos.

La decisión del régimen venezolano afecta a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, compañías que dejaron de volar luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la española AESA emitieran alertas sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Una fuente del sector privado afirmó que Venezuela perdió “prácticamente toda la conectividad” con Europa tras estas cancelaciones, pese a los llamados de la IATA —que representa a más de 300 aerolíneas— para que el régimen reconsiderara su decisión.

Rutas sobrevivientes y aerolíneas aún activas

El país mantiene conexiones internacionales con México, Colombia, Panamá, Perú, Curazao, Cuba, San Vicente y las Granadinas y Barbados. La estatal Conviasa sigue ofreciendo rutas a China, Rusia y Varadero. Wingo, Satena, Copa y Boliviana de Aviación también mantienen vuelos, junto con Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación.

Aún está bajo evaluación si el régimen retirará los permisos a Air Europa y Plus Ultra, que también cancelaron sus frecuencias.

Reacciones y consecuencias

Avianca anunció la suspensión inmediata de la venta y operación de vuelos hacia Venezuela, mientras Air Europa canceló dos frecuencias entre Madrid y Caracas por “motivos ajenos” a la aerolínea.

El colapso se aceleró tras el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y la advertencia de Donald Trump sobre “riesgos potenciales” en el espacio aéreo venezolano y sus alrededores. La FAA pidió extremar precauciones, lo que generó cancelaciones en cascada.

El régimen de Maduro respondió otorgando 48 horas a las aerolíneas para retomar operaciones; acto seguido, revocó los permisos a quienes no acataron la orden y las acusó de “sumarse al terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos”.

Una crisis que viene de lejos

Venezuela ya enfrentaba un grave deterioro en su conectividad aérea. En 2013 operaba 352 vuelos internacionales semanales. Para 2019, tras múltiples salidas de aerolíneas por la imposibilidad de repatriar divisas y la caída del mercado, quedaban apenas 100 frecuencias.

Con la nueva reducción, Venezuela registra hoy un 77,5% menos vuelos internacionales que en 2013, profundizando el aislamiento económico, turístico y comercial del país.