Enviados de Ucrania viajan a Estados Unidos para negociar el plan de paz propuesto por Trump

29 de noviembre de 2025.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este sábado que la delegación negociadora de su país viaja hacia Estados Unidos para discutir el plan de paz impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump. El jefe de Estado aseguró que el objetivo principal del viaje es “definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”.

A través de un mensaje publicado en X, Zelensky informó que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, encabeza la misión. “Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos”, afirmó.

Ucrania afina posiciones en medio de nuevos ataques rusos

Las declaraciones del presidente ucraniano se produjeron horas después de que el país sufriera uno de los ataques más intensos de las últimas semanas. Según Zelensky, fuerzas rusas lanzaron alrededor de 36 misiles y casi 600 drones contra Kiev y varias regiones, dejando al menos tres muertos y decenas de heridos.

El Ministerio de Energía informó que más de 500.000 usuarios en la capital quedaron sin electricidad, además de más de 100.000 en la región de Kiev y cerca de 8.000 en Kharkov. Las autoridades indicaron que trabajan de manera acelerada para restablecer el servicio.

Zelensky reiteró la urgencia de fortalecer los sistemas de defensa aérea y pidió a los socios europeos tomar una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados si Moscú continúa escalando sus ataques. “Tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, señaló.

Ucrania acusa a Moscú de avanzar en su “plan de guerra”

En paralelo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, criticó la continuidad de los ataques rusos mientras avanzan discusiones internacionales sobre distintos planes de paz. “Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, afirmó en X.

Sibiga destacó que la noche fue “especialmente difícil” en Kiev debido al lanzamiento de misiles balísticos, misiles de crucero y más de 500 drones contra hogares, infraestructura crítica y la red eléctrica del país.

El canciller ucraniano también cuestionó la reciente visita del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al presidente ruso Vladimir Putin. “Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Quiere prolongar la guerra a cualquier coste”, dijo.

Presión internacional para avanzar hacia una salida negociada

Ucrania insiste en que la comunidad internacional tiene los medios para elevar la presión sobre Moscú y forzar el fin del conflicto. Sibiga subrayó la necesidad de ampliar las sanciones contra Rusia y de adoptar una decisión definitiva sobre los activos rusos retenidos en Europa.

Con la salida de la delegación hacia Estados Unidos, Kiev espera avanzar hacia una negociación que contemple garantías de seguridad, mecanismos de verificación y un proceso que permita alcanzar una “paz digna y duradera”.

Zelensky confirmó que espera “con interés” el informe de la misión tras las reuniones previstas para este domingo, en un momento clave para determinar el rumbo del conflicto.