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Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos

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Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos
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  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 4 segundos ago
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El vicepresidente y ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani habló por teléfono con su homólogo venezolano Yván Gil Pinto. Le subrayó al funcionario chavista la importancia del respeto de los derechos humanos, “empezando” por la liberación de sus ciudadanos detenidos en el país por motivos políticos

Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos

Antonio Tajani expresó la voluntad de Italia de mantener el diálogo | Foto: Simon Wohlfahrt / AFP

El vicepresidente y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reclamó este viernes la liberación de los presos políticos italianos en Venezuela y reiteró el apoyo de su gobierno al “proceso de reformas” del país, en una conversación con su homólogo venezolano Yván Gil Pinto.

Tajani transmitió a Caracas el apoyo italiano al “camino de reformas iniciado bajo el nuevo liderazgo de la presidenta interina Rodríguez”, informó el ministro en su cuenta de X.

“En este contexto, he subrayado la importancia fundamental de la dimensión de los derechos humanos, empezando por la continuación de las liberaciones de los presos políticos italianos”, precisó el jefe de la diplomacia italiana en su mensaje.

Italia dispuesto a mantener el diálogo con Venezuela

Asimismo, trasladó la voluntad de Italia de mantener el diálogo con las autoridades venezolanas, basado en “el espíritu de los lazos históricos” que unen a ambas naciones y la “fuerte presencia italiana” en el país latinoamericano.

El ministro manifestó además el deseo de reforzar la cooperación económica bilateral y trabajar con las empresas en un “plan concreto” que abarque los sectores considerados prioritarios para el desarrollo de ambos Estados.

Esta interlocución se produce después de que Tajani conversara el pasado 25 de febrero con la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la cooperación entre ambos países y la situación de los ciudadanos italianos detenidos por motivos políticos.

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