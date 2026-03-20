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Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra

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Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra
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  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 8 segundos ago
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Los arrestados habían enviado a agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses imágenes de puestos de control militares y localizaciones de lugares importantes para que fuesen atacados

Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra

Fotografía de larga exposición que muestra la interceptación de un misil balístico en los cielos de Tel Aviv | EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes que 178 personas han sido detenidas por “espiar” para Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Los arrestados habían enviado a agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses imágenes de puestos de control militares y localizaciones de lugares importantes para que fuesen atacados, de acuerdo con un comunicado del cuerpo militar de élite citado por la agencia Fars.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no fue divulgada, y algunos de ellos tenían armas, equipamiento de comunicaciones y dinero en divisas de otros países.

En las últimas semanas las autoridades iraníes también han decomisado servidores Starlink porque estos terminales satelitales permiten conexiones cifradas al Internet global que eluden sus estrictas restricciones al acceso web, como los bloqueos y apagones frecuentes en crisis o protestas.

El pasado lunes, la policía de Irán anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de “compartir información” con EE UU e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores. 

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