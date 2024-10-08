Alrededor de 200 participantes se dieron cita para competir en la carrera “El Reto Novopan” durante la última edición de este año. ? La competencia se desarrolló en Coturco una zona montañosa al nororiente de Quito Quito, octubre de 2025.- Entre senderos, cuestas y paisajes forestales del sector Coturco —una zona montañosa al nororiente de Quito— se vivió una jornada cargada de adrenalina y conexión con la naturaleza durante la tercera y última válida de la carrera “El Reto Novopan” 2025, que tuvo lugar el sábado 18 de octubre. En esta edición participaron alrededor de 200 deportistas profesionales y amateur, amantes del deporte de aventura, quienes desafiaron sus límites en una ruta cuidadosamente diseñada para promover el respeto por el entorno natural. Antes de la partida, Gizella Greene, Gerente Regional de Mercadeo de Novopan, expresó sus buenos deseos a todos los equipos participantes. “Estamos convencidos de que el deporte puede ser un poderoso vehículo para conectar a las personas con la naturaleza. Ver a tantos deportistas recorrer nuestros bosques de forma responsable y con tanto entusiasmo reafirma nuestro compromiso con este tipo de iniciativas”, señaló Greene. La carrera integró diversas disciplinas, desarrolladas en un entorno forestal gestionado por Novopan bajo principios de conservación, reafirmando su compromiso con la economía circular y la responsabilidad ambiental. Las actividades incluyeron: trail running, ciclismo de montaña y ruta inclusiva para caminantes. Además, se reconoció el desempeño excepcional de los ganadores en cada categoría, quienes destacaron por su esfuerzo, estrategia y conexión con la naturaleza: ? Categoría Élite: Life Adventure Imptek ? Categoría Aventura: Apu Adventure Team ? Categoría Trail Navegación: Cristian de la Cruz ? Trail Mujeres: Estefanía Valencia ? GPS Hombres: Carlos Espinoza ? GPS Mujeres: Andrea Echeverría ? GPS Equipos: OEEE LA LU Por su parte, Santiago López, Gerente General de Proyecto Aventura —organización a cargo del diseño y logística de la carrera— comentó: “El Reto Novopan es una muestra de cómo se puede integrar el deporte con la sostenibilidad. Cada participante no solo corre contra sí mismo, sino que aprende a valorar y respetar el bosque como un ecosistema vivo y vital”. De esta manera, “El Reto Novopan” se consolida como una iniciativa que impulsa el deporte responsable y la conexión con la naturaleza, en un entorno gestionado de forma sostenible. Con cada edición, Novopan reafirma su compromiso con la conservación ambiental, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento del vínculo con las comunidades que rodean sus bosques. Acerca de Novopan Novopan es una compañía dedicada a la generación, procesamiento y optimización del uso de los recursos naturales maderables, creando con la más alta tecnología, productos de calidad y de alto valor agregado. La empresa cuenta con un patrimonio forestal de más de 16 mil hectáreas de tierras y ha logrado consolidarse en importantes mercados como en el Ecuador, Perú , Colombia y EEUU. Su portafolio de productos incluye paneles de madera y paneles decorativos MDP y MDF, tanto de las marcas Novopan como de Pelikano. Para más información puede visitar: www.novopan.com.ec Facebook: Novopan Instagram: novopan.oficial LinkedIn: Novopan Hernan Porras Molina

Hernan Porras Molina