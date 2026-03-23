Royal Caribbean cancela decenas de cruceros que zarpaban de Miami en 2027, según reportes

La compañía Royal Caribbean, según reportes, habría informado que aproximadamente 20 de sus viajes programados en el crucero Freedom of the Seas, que partían de Miami durante el verano del 2027, fueron cancelados.

Royal Caribbean, una de las compañías de cruceros más grandes del mundo, con múltiples operaciones en el sur de Florida, anunció a sus clientes la cancelación de decenas de viajes programados para zarpar del Puerto de Miami en el verano del 2027.

De acuerdo con reportes de sitios especializados, la compañía envió un email, informando sobre la situación.

“Como parte de nuestro proceso continuo de planificación de itinerarios — el cual a veces requiere flexibilidad debido a cuestiones de programación, acuerdos portuarios o necesidades operativas—, el *Freedom of the Seas* será reasignado para nuestra temporada de verano de 2027”, dice un correo electrónico citado por el sitio web espealizado Royal Caribbean blog.

“Sabemos cuánto esfuerzo conlleva planificar sus vacaciones y les pedimos disculpas por las molestias”, continúa el email citado.

Así mismo, medios como el New York Post y la revista People, informaron sobre las cancelaciones.

Los viajes cancelados estaban programados para realizarse entre mayo y septiembre del 2027, e incluían cruceros a las Bahamas, e itinerarios más largos, con destinos como Curazao y Aruba.

La compañía, de acuerdo con los reportes, ofreció a los afectados créditos para otros cruceros, reembolsos completos y otros cruceros en otros barcos, que zarparán desde Miami, como el Wonder of the Seas, o el Jewel of the Seas.

El Freedom of the Seas, uno de los cruceros favoritos de los viajeros, sería movido para navegar en el mercado del Reino Unido e Irlanda, durante el verano del 2027.