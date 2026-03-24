808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Nicolás Maduro está con «mucho ánimo» a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo

Home - Breaking - Nicolás Maduro está con «mucho ánimo» a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo
Nicolás Maduro está con «mucho ánimo» a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo
Breaking
Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 24 segundos ago
0 0 2 minutes read

Caracas (EFE).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su padre «está muy bien» y con «mucho ánimo», dos días antes de su segunda audiencia de juicio en Estados Unidos, donde se encuentra detenido luego de haber sido capturado por tropas estadounidenses en enero pasado.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días», señaló Maduro Guerra en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, también capturada en enero pasado, está «firme y alerta».

Asimismo, dijo que la audiencia de juicio prevista para el próximo 26 de marzo servirá para «seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia».

Nicolás Maduro está con "mucho ánimo" a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo
Fotografía del 5 de enero de 2026 de un dibujo de la artista Jane Rosenberg donde aparece Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), durante su primera audiencia ante un tribunal federal, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

¿Sin recursos para costear la defensa?

El jueves, Maduro y Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaban presionar para provocar un cambio político, y el Gobierno de EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Royal Caribbean cancela decenas de cruceros que zarpaban de Miami en 2027, según reportes

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

El iPhone Air después de seis meses: esto es lo que me encanta, lo que no me gusta y por qué es “el teléfono que más me ha hecho dudar…

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Retiran más de 60.000 autos Hyundai por fallas

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

45 días de racionamiento eléctrico en Venezuela propuso Delcy Rodríguez

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez anunció un plan de “ahorro de energía” porque “rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela”

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Eduardo Torres, abogado de la ONG venezolana Provea, anuncia que recibió la libertad plena por la amnistía

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

La salida de Padrino López corta la influencia de Rusia sobre un chavismo que busca continuidad

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Amnistía Internacional alerta que ley de amnistía en Venezuela favorece al Estado

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Más de 8.000 personas recuperaron la libertad en Venezuela tras el primer mes de la Ley de Amnistía, según el Parlamento

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Iván Simonovis cuestiona el poder de Diosdado Cabello dentro del chavismo: “Está completamente apaciguado”

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado: “Washington no va a sostener un régimen represivo en Venezuela”

  • 23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in