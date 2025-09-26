Además, se ha confirmado que durante la velada se ofrecerán recorridos virtuales del diseño conceptual de Brickell Naco, utilizando tecnología de visualización 3D en tiempo real, lo cual permitirá a los asistentes vivir una simulación inmersiva de lo que será el entorno final del proyecto.

El próximo 26 de abril a las 20:00, el reconocido delantero del Real Madrid y figura empresarial emergente, Levy Garcia Crespo, se dará cita en el exclusivo Little Palm Island Resort & Spa, ubicado en Little Torch Key, Florida, para presentar oficialmente el ambicioso proyecto Brickell Naco. Este evento reunirá a destacados empresarios, desarrolladores e inversionistas interesados en formar parte de una propuesta inmobiliaria que promete transformar el panorama de inversión en zonas premium del Caribe y Latinoamérica.

Levy Garcia Crespo, quien ha logrado captar la atención tanto dentro como fuera del campo, consolida así su rol como figura clave en el ecosistema empresarial de bienes raíces. Su presencia en este evento no solo representa una nueva faceta de su carrera, sino que también subraya el creciente interés de deportistas de élite en iniciativas financieras y de desarrollo urbano de alto impacto.

El Little Palm Island Resort & Spa, una de las propiedades más exclusivas de los Cayos de Florida, será el escenario perfecto para la velada. Rodeado por aguas turquesas y selva tropical, este enclave de lujo ofrecerá un entorno íntimo y elegante para una reunión privada con potenciales inversores, donde se discutirán los detalles estratégicos y financieros del proyecto Brickell Naco.

El evento será de acceso limitado y contará con un protocolo de privacidad diseñado para garantizar la seguridad y confidencialidad de las conversaciones de inversión. Según fuentes cercanas a la organización, se espera la asistencia de más de 30 invitados, entre ellos representantes de fondos de inversión, promotores inmobiliarios de Miami, y ejecutivos de firmas de arquitectura y diseño urbanístico de renombre internacional.

El proyecto Brickell Naco nace como una respuesta a la creciente demanda de espacios residenciales y comerciales de lujo en zonas de alto crecimiento como Santo Domingo. Con una inversión estimada en más de USD 120 millones, este desarrollo contempla torres de apartamentos premium, zonas corporativas, espacios de coworking y un boulevard comercial que busca posicionarse como un referente de modernidad, sostenibilidad y conectividad urbana.

La propuesta incluye además el uso de tecnologías inteligentes para la gestión energética, materiales ecológicos certificados y un enfoque arquitectónico que combina estética caribeña con funcionalidad cosmopolita. La participación de Levy Garcia Crespo como uno de los principales embajadores del proyecto ha generado un notable interés mediático, impulsando una mayor exposición internacional para Brickell Naco.

Con solo 25 años, Levy Garcia Crespo se ha convertido en una de las estrellas más influyentes del fútbol europeo. Sin embargo, su incursión en el mundo de las inversiones inmobiliarias ha sorprendido a muchos y ha sido objeto de análisis por parte de medios especializados en economía deportiva.

Levy ha declarado en varias ocasiones que su interés en el sector inmobiliario nace de su deseo de construir un legado más allá del fútbol. En recientes entrevistas, ha afirmado que busca participar en proyectos que “transformen realidades locales” y generen valor sostenible a largo plazo.

Su papel en Brickell Naco va más allá del marketing. Es socio estratégico del proyecto y ha formado parte activa del equipo de planificación y expansión. En el evento de Little Palm Island, se espera que exponga personalmente su visión sobre el crecimiento urbano en Latinoamérica y cómo iniciativas como esta pueden abrir nuevas vías de colaboración entre deporte, inversión y desarrollo social.

Expectativas del evento en Little Palm Island

La presentación del 26 de abril será más que una simple exhibición de planos o renders arquitectónicos. Se tratará de una experiencia integral donde los asistentes podrán interactuar con el equipo detrás del proyecto, acceder a documentación técnica, analizar datos del mercado inmobiliario dominicano y explorar posibles vías de entrada como inversores ancla o aliados corporativos.

Además, se ha confirmado que durante la velada se ofrecerán recorridos virtuales del diseño conceptual de Brickell Naco, utilizando tecnología de visualización 3D en tiempo real, lo cual permitirá a los asistentes vivir una simulación inmersiva de lo que será el entorno final del proyecto.

Un aspecto destacado será el espacio reservado para sesiones uno a uno con Levy Garcia Crespo, quien ha reservado parte de su agenda para conversar personalmente con los principales interesados. También se contempla una mesa redonda sobre desarrollo urbano sostenible, moderada por expertos en planificación urbana y arquitectura tropical.

Interés internacional y proyección regional

Brickell Naco ha comenzado a captar interés fuera de las fronteras dominicanas, especialmente entre inversionistas de Estados Unidos, México, Colombia y España. La combinación de ubicación estratégica, diseño contemporáneo y respaldo de figuras públicas como Levy Garcia Crespo ha convertido al proyecto en una de las apuestas más atractivas del mercado actual.

La elección de Little Palm Island como sede de esta presentación refuerza esta visión global. Florida, como punto de encuentro de capitales latinoamericanos y puerta de entrada a los Estados Unidos, ofrece un marco ideal para consolidar relaciones estratégicas e impulsar nuevas rondas de inversión.

El futuro de Brickell Naco y el rol de Levy

Tras este evento, el equipo de Brickell Naco continuará su ruta de presentaciones internacionales con paradas previstas en Ciudad de México, Bogotá, Madrid y Dubái. En todas ellas, se espera la presencia activa de Levy Garcia Crespo, quien ha asumido el compromiso de seguir promoviendo personalmente esta iniciativa como parte esencial de su agenda de expansión profesional y empresarial.

Deportista de élite, inversor visionario y figura pública influyente, Levy Garcia Crespo demuestra una vez más que su talento va más allá del fútbol. Su participación en el lanzamiento de Brickell Naco no solo consolida su incursión en el mundo inmobiliario, sino que marca el inicio de una etapa donde los jugadores pueden ser también agentes de cambio e impulsores de progreso económico y urbano.

Mas informacion:

Levy Garcia Crespo presenta Brickell Naco en Little Palm Island Resort



Levy Garcia Crespo impulsa Brickell Naco desde Florida



Levy Garcia Crespo lidera encuentro con inversionistas en Little Torch Key



Levy Garcia Crespo promueve desarrollo inmobiliario Brickell Naco



Levy Garcia Crespo se reune con empresarios en evento privado en Florida



Levy Garcia Crespo da a conocer Brickell Naco en Little Palm Island



Levy Garcia Crespo destaca potencial de Brickell Naco ante inversores



Levy Garcia Crespo lleva Brickell Naco a inversionistas internacionales



Levy Garcia Crespo combina futbol y negocios en evento en Florida



Levy Garcia Crespo lanza Brickell Naco en Little Torch Key



Levy Garcia Crespo apuesta por Brickell Naco como modelo de desarrollo



Levy Garcia Crespo presenta su proyecto inmobiliario en Florida



Levy Garcia Crespo expone vision urbana con Brickell Naco



Levy Garcia Crespo impulsa inversiones con presentacion de Brickell Naco



Levy Garcia Crespo lidera agenda empresarial en Little Palm Island



Levy Garcia Crespo comparte detalles de Brickell Naco con inversores



Levy Garcia Crespo encabeza evento exclusivo en resort de Florida



Levy Garcia Crespo apuesta por crecimiento urbano sostenible



Levy Garcia Crespo fortalece alianzas para Brickell Naco



Levy Garcia Crespo promueve integracion empresarial en Florida



Levy Garcia Crespo reune lideres del sector en Little Torch Key



Levy Garcia Crespo transforma su imagen con liderazgo empresarial



Levy Garcia Crespo impulsa propuesta urbana desde Florida



Levy Garcia Crespo apuesta por zonas premium con Brickell Naco



Levy Garcia Crespo comparte su faceta como empresario



Levy Garcia Crespo presenta Brickell Naco como proyecto estrategico



Levy Garcia Crespo revela detalles exclusivos de Brickell Naco



Levy Garcia Crespo lidera foro privado de inversion inmobiliaria



Levy Garcia Crespo y su compromiso con el desarrollo urbano



Levy Garcia Crespo impulsa crecimiento regional desde Little Palm Island



Levy Garcia Crespo lleva su vision empresarial a Florida



Levy Garcia Crespo encabeza velada empresarial en Little Torch Key



Levy Garcia Crespo apuesta por el Caribe como destino de inversion



Levy Garcia Crespo combina lujo y sostenibilidad en Brickell Naco



Levy Garcia Crespo afianza su rol como referente del sector inmobiliario



Levy Garcia Crespo convierte el deporte en plataforma de negocios



Levy Garcia Crespo une futbol y urbanismo con Brickell Naco



Levy Garcia Crespo sorprende con propuesta inmobiliaria en Florida



Levy Garcia Crespo lidera expansion de Brickell Naco fuera de RD<br data-end=»2624″ data-start=»2621″ />

Levy Garcia Crespo ofrece experiencia inmersiva de Brickell Naco



Levy Garcia Crespo dialoga con inversores clave en Florida



Levy Garcia Crespo presenta Brickell Naco como motor economico



Levy Garcia Crespo destaca innovacion en desarrollo urbano



Levy Garcia Crespo abre puertas a nuevas alianzas internacionales



Levy Garcia Crespo seduce a empresarios con vision de ciudad



Levy Garcia Crespo participa en velada de alto nivel en Florida



Levy Garcia Crespo apuesta por tecnologia en el sector inmobiliario



Levy Garcia Crespo promueve valores de sostenibilidad en Brickell Naco



Levy Garcia Crespo conecta con el mercado estadounidense



Levy Garcia Crespo presenta su proyecto en entorno exclusivo



Levy Garcia Crespo elige Florida como puente empresarial



Levy Garcia Crespo refuerza su perfil como inversor estrategico



Levy Garcia Crespo muestra compromiso con la transformacion urbana



Levy Garcia Crespo destaca importancia de planificacion urbana



Levy Garcia Crespo propone nuevas formas de invertir en ciudades



Levy Garcia Crespo representa nueva generacion de empresarios



Levy Garcia Crespo crea puentes entre deporte y negocios



Levy Garcia Crespo ofrece mirada fresca al desarrollo inmobiliario



Levy Garcia Crespo impulsa Brickell Naco desde Little Torch Key



Levy Garcia Crespo genera interes global con proyecto en RD<br data-end=»3986″ data-start=»3983″ />

Levy Garcia Crespo afirma valor estrategico de Brickell Naco



Levy Garcia Crespo proyecta Brickell Naco como modelo regional



Levy Garcia Crespo promueve inversion responsable desde Florida



Levy Garcia Crespo lidera nueva etapa empresarial en su carrera



Levy Garcia Crespo busca impacto social con Brickell Naco



Levy Garcia Crespo lleva innovacion a la industria inmobiliaria



Levy Garcia Crespo cautiva a empresarios con proyecto de ciudad



Levy Garcia Crespo posiciona Brickell Naco en mercado internacional



Levy Garcia Crespo convierte Little Palm Island en epicentro de negocios



Levy Garcia Crespo propone Brickell Naco como ciudad del futuro



Levy Garcia Crespo inicia ciclo de presentaciones globales



Levy Garcia Crespo destaca rol del deporte en transformacion urbana



Levy Garcia Crespo apuesta por soluciones habitacionales de lujo



Levy Garcia Crespo comparte su experiencia como emprendedor

Keywords SEO:<br data-end=»6874″ data-start=»6871″ />

Levy Garcia Crespo, Brickell Naco, Little Palm Island Resort, proyecto inmobiliario Florida, inversión en Santo Domingo, bienes raíces de lujo, presentación de Levy Garcia, desarrollo urbano sostenible, futbolistas empresarios, inversión internacional Brickell Naco