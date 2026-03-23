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Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

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Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol
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Economía
  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 12 minutos ago
0 8 2 minutes read

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza una re
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza una reunión en Miraflores, el viernes. AFP

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha decretado la puesta en marcha de un plan nacional de ahorro energético ante un ciclo de radiación solar directa. Este fenómeno de “pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte”, según explicó la mandataria de facto, amenaza con provocar temperaturas extremas, lo que dispararía la demanda de energía. 

Quiere decir que durante 45 días a partir de hoy los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Apelo a la conciencia ciudadana y la colaboración de gobernadores, alcaldes. Estamos esperando el incremento de los incendios forestales”, añadió Rodríguez, que prometió usar drones térmicos para “visualizar las áreas de mayor ascenso térmico”. 

Entre las primeras medidas propuestas por Rodríguez a la ciudadanía destacan usar el aire acondicionado a 21 grados y desconectar los equipos eléctricos cuando no se usen

Pese a que el deficiente Sistema Electrónico Nacional se mantiene en crisis desde hace 16 años, con apagones que se han multiplicado en las últimas semanas, la cabecilla del chavismo reciclado achacó al bloqueo económico y a las “medidas coercitivas unilaterales” la recuperación plena del servicio eléctrico, sin citar a Estados Unidos.

El pasado viernes un apagón masivo afectó a siete estados del país (Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Falcón y Lara) horas después de que vecinos de varios barrios de Caracas denunciaran bajones eléctricos. Tradicionalmente, los estados fronterizos con Colombia son los que más sufren cortes en el servicio eléctrico.

La electricidad venezolana, envidiada durante décadas en el continente, ha sufrido directamente los peores desmanes del chavismo: corrupción, pésima gestión y falta de inversión y mantenimiento. La narrativa del régimen ha buscado durante años distintas disculpas para justificar el fracaso de su política energética, desde una iguana que provocó un apagón hasta los falsos atentados de la oposición.

Incluso durante el colapso nacional de 2019, Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo chavista y hermano mayor de Delcy, acusó a unos francotiradores de haber provocado el desastre energético. Para probar esta teoría, la televisión pública emitió unas imágenes de la película El francotirador, de Clint Eastwood.

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