El FMI asegura que trabaja para emprender “interacciones a nivel técnico” con autoridades venezolanas

El organismo multilateral suspendió sus vínculos con Venezuela en 2019 y desde entonces los problemas de reconocimiento institucional han impedido cualquier tipo de apoyo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que está “trabajando para emprender interacciones a nivel técnico” con autoridades e instituciones de Venezuela destinadas a la obtención de datos económicos básicos que permitan hacer una evaluación de la economía.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó en una sesión informativa el jueves que esas actividades estarían en línea con la estrategia del FMI para los Estados frágiles y afectados por conflictos.

“Se trata principalmente de una labor de recopilación de información y no representa un paso hacia el restablecimiento de relaciones formales”, dijo Kozack, al aclarar que “esas interacciones se llevarán a cabo a su debido tiempo”.

“Seguimos monitoreando los acontecimientos en Venezuela a pesar de importantes lagunas de información. Desde 2019, los tratos del FMI con Venezuela se han detenido debido a problemas de reconocimiento del gobierno”, apuntó.

En cuanto al reconocimiento del gobierno de Venezuela, Kozack resaltó que el organismo se guía por las opiniones de la comunidad internacional representada por una mayoría del poder de voto total de sus miembros.

“El FMI está monitoreando la evolución de las relaciones bilaterales de nuestros miembros con Venezuela”, indicó.

El FMI suspendió sus vínculos con Venezuela en 2019 y desde entonces los problemas de reconocimiento institucional han impedido cualquier tipo de apoyo por parte del organismo multilateral.

Esta situación podría modificarse con la asunción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha sido reconocida por Washington.

La reactivación de las relaciones con el país –luego de la salida de Maduro– deberá ser aprobada por la mayoría de los votos de los países miembros.