Revelan página de “transparencia” creada por Delcy Rodríguez sobre ingresos petroleros

El sistema reporta 300 millones de dólares en ingresos y la misma cantidad en egresos, registrados el 13 de marzo, indicó el ingeniero de software y activista digital Giuseppe Gangi, creador de la plataforma de monitoreo Venezuela Digital Observatory. Supuestamente esos recursos fueron destinados a un “aumento del ingreso mínimo integral”

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela | Federico PARRA / AFP

El ingeniero de software y activista digital Giuseppe Gangi, creador de la plataforma de monitoreo Venezuela Digital Observatory, informó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez creó una página web de “transparencia” para mostrar el uso de los ingresos petroleros, pero advirtió inconsistencias en la información publicada.

Explicó en un video difundido en YouTube que su equipo logró acceder antes que otros al sitio transparencias.gob.ve,desarrollado por el Ministerio de Finanzas, tras meses de seguimiento a la infraestructura digital del Estado venezolano.

El acceso se logró gracias a un monitoreo constante de nuevos dominios gubernamentales, iniciado luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la creación de una plataforma para detallar ingresos y gastos petroleros.

“Aumento del ingreso mínimo integral”

De acuerdo con los datos mostrados en el portal, el sistema reporta 300 millones de dólares en ingresos y la misma cantidad en egresos, registrados el 13 de marzo.

El sitio indica que esos fondos provienen de una “venta extraordinaria de fuel oil” y que fueron supuestamente destinados en su totalidad al “aumento del ingreso mínimo integral”.

Sin embargo, Gangi aseguró que ese aumento salarial “no existe” en la práctica. “Dijeron que se gastaron 300 millones de dólares en el aumento del salario mínimo integral de todos los venezolanos, cosa que no ha ocurrido”, afirmó.

El activista explicó que la plataforma presenta estructura básica que incluye secciones de ingresos, egresos, metodología y preguntas frecuentes, y que los datos provendrían de organismos como la Oficina Nacional del Tesoro, el Ministerio de Economía y Finanzas y Petróleos de Venezuela.

Señaló que toda la información visible en el sitio coincide con la que se obtiene desde el servidor, lo que indica que la cargaron fuentes oficiales.

Además, el ingeniero documentó que el dominio se registró el mismo 13 de marzo y que está vinculado a la Vicepresidencia de la República. Ante la posibilidad de que el contenido se modifique o elimine, aseguró que ya se archivó en plataformas digitales para dejar constancia pública.

Recordó que el portal surge en medio de presiones internacionales para que el régimen venezolano ofrezca mayor transparencia sobre el manejo de la renta petrolera. A su juicio, la iniciativa busca mostrar apertura, pero los datos publicados generan dudas.

“¿Cómo puede ser que el inicio de la transparencia sea una mentira?”, cuestionó Gangi, que presentó el hallazgo como parte de un trabajo de seguimiento que tomó al menos dos meses de monitoreo continuo de sitios oficiales.