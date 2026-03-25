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El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 30 centavos de dólar

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El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 30 centavos de dólar
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Economía
  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 7 minutos ago
0 9 1 minute read

“Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre”: exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Este lunes los trabajadores en Venezuela volvieron a las calles para reclamar salarios dignos. Sin embargo, su intento fue bloqueado por la Policía Nacional Bolivariana, lo que evidencia la complicada situación que atraviesa el país.

Para analizar sobre este tema, Carlos Julio Rojas, exprisionero político venezolano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El exprisionero político señaló que “hoy el salario mínimo de un venezolano es un tercio de dólar al mes” y que “tratan de tapar el sol con un dedo con unos bonos a través del carnet de la patria que no se ven reflejados ni en la contratación colectiva ni en el aguinaldo ni en las vacaciones”.

Rojas también puntualizó que “hoy el hambre ha sido igualada, hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre” y señaló que “además del salario y el hambre, tenemos un problema grave de servicios públicos que con Delcy Rodríguez no se ha solucionado”.

Y explicó que “hoy incluso un venezolano que gana un salario mínimo gana 130 bolívares al mes, es un tercio de dólares. Con eso te puedes comprar una canilla, un pedazo de pan al mes. Tenemos el salario más bajo de América Latina, por no decir del mundo (…) acá los trabajadores públicos están siendo explotados, sin contar los despidos”.

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