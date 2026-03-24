Reuters: Escasez de divisas presiona a pequeñas empresas venezolanas a subir precios y buscar otras alternativas

Ante esta crisis, varias empresas han empezado a usar criptomonedas como salvavidas para mantener la producción, aunque consideran esta solución provisional y esperan una mayor disponibilidad de divisas en el sistema formal

Ante la falta de divisas en los canales oficiales, muchos negocios han tenido que recurrir a mecanismos alternativos. Foto Unsplah

La dificultad para acceder a dólares está obligando a pequeñas y medianas empresas en Venezuela a reajustar sus costos y, en consecuencia, aumentar los precios de sus productos. Ante la falta de divisas en los canales oficiales, muchos negocios han tenido que recurrir a mecanismos alternativos para sostener su producción.

Empresarios consultados por Reuters coinciden en que el principal desafío es la incertidumbre cambiaria. El dueño de fábrica de medicamentos, que prefirió no revelar su identidad, explicó que depende de la importación de insumos como químicos y componentes para elaborar medicamentos básicos. Sin embargo, la disponibilidad de moneda extranjera se ha vuelto cada vez más limitada.

En ese contexto, advirtió que no tiene claridad sobre la reposición de inventarios: “a qué costo podrás reabastecer tus productos porque no sabes cuándo podrás comprar divisas ni a qué tipo de cambio”. A esto se suma la pérdida constante de valor del bolívar, lo que complica aún más la planificación financiera. “Los bolívares que recibes por las ventas siguen perdiendo valor debido a la inflación”, señaló, al tiempo que reconoció que, pese a estas condiciones, “aún tienes que intentar mantener la producción en marcha”.

El empresario relató que ha participado en mecanismos oficiales para adquirir dólares, pero sus solicitudes han sido rechazadas en varias ocasiones sin explicación. Esta situación lo ha llevado a buscar divisas en mercados no regulados, lo que incrementa los costos operativos y termina reflejándose en el precio final de los productos.

Criptomonedas como medio de escape

Una realidad similar describen representantes del sector químico, quienes aseguran que el acceso a las subastas oficiales es limitado. “las subastas han sido muy limitadas, llegando solo a unas pocas empresas, y son discrecionales”, afirmó uno de ellos. En su caso, indicó que no logró obtener divisas a través de estos mecanismos durante los últimos meses, por lo que también se vio obligado a acudir al mercado paralelo tras haber sido rechazado en todas las subastas durante los últimos 2 meses.

Frente a este panorama, algunas empresas han comenzado a utilizar activos digitales como alternativa para sostener sus operaciones. Venezuela, de hecho, ha registrado un aumento en el uso de criptomonedas en los últimos años como respuesta a la inflación y a las restricciones para acceder a monedas extranjeras

Fuentes del sector indican que estos instrumentos funcionan como una vía de escape en medio de la escasez. para continuar produciendo, aunque con cautela.

Aun así, los empresarios insisten en que esta no es una solución ideal. Esperan que aumente la disponibilidad de divisas en el sistema formal, de modo que el uso de criptomonedas quede como una opción secundaria y no como una necesidad para la supervivencia de sus negocios.