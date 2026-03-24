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Mike Wirth, CEO de Chevron, considera que Ley de Hidrocarburos de Venezuela aún requiere mayor seguridad jurídica

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Mike Wirth, CEO de Chevron, considera que Ley de Hidrocarburos de Venezuela aún requiere mayor seguridad jurídica
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Economía
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 5 segundos ago
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Aunque la producción ha subido este año, el ejecutivo señala que la “incertidumbre legal” y la falta de seguridad jurídica siguen siendo barreras críticas

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Mike Wirth, CEO de Chevron

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, señaló que si bien la compañía ha incrementado su producción en Venezuela a principios de este año, la ejecución de inversiones significativas dependerá de nuevas reformas en el marco legal del sector. Durante su intervención en el foro CERAWeek 2026, Wirth subrayó que aún son necesarios cambios adicionales en la Ley de Hidrocarburos para expandir sus operaciones de manera sostenida.

Pese a la reforma aprobada por Venezuela en enero de 2026 para incentivar el capital privado, el directivo de la petrolera estadounidense indicó que persiste lo que denominó incertidumbre legal. Para Wirth, garantizar la seguridad jurídica y el acceso al arbitraje internacional son elementos críticos para recuperar los niveles de producción de hace una década.

De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, funcionarios de la administración Trump han mantenido conversaciones con ejecutivos del sector energético sobre la importancia de aumentar la inversión en Venezuela. Este interés responde a la necesidad de asegurar el suministro de combustible en el hemisferio occidental, ante el cierre del estrecho de Ormuz derivado del conflicto con Irán.

En este escenario, Chevron mantiene una visión de largo plazo enfocada en canalizar el crudo pesado venezolano hacia las refinerías en Estados Unidos.

Ambigüedad en los términos fiscales

Aunque la reciente reforma de la Asamblea Nacional introdujo nuevos términos fiscales, Wirth los calificó de “relativamente amplios”, sugiriendo que se requieren incentivos más específicos. Según reseñó la agencia de noticias Reuters, el ejecutivo destacó la existencia de discrecionalidad en la normativa vigente.

“En un extremo del espectro encontramos inversiones que parecen atractivas, y en el otro, inversiones que probablemente no lo serían. Por lo tanto, aún existe ambigüedad en la ley que se puede aclarar”, afirmó Wirth.

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