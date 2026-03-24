Una familia venezolana necesita 645,6 dólares al mes para cubrir la canasta básica alimentaria

Cendas-FVM destaca que la “brecha del poder adquisitivo” sigue siendo profunda, con un salario mínimo congelado en 130 bolívares desde 2022, que cubre apenas 0,05% de los gastos alimentarios esenciales

Canasta básica. Foto: Archivo

De acuerdo con el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas‑FVM), divulgado este lunes, una familia necesitó 645,6 dólares en febrero para cubrir la canasta básica alimentaria, tomando como referencia un hogar de cinco personas.

Aunque el estudio indica una disminución relativa de 4,7% con respecto al mes anterior, la ONG destaca la persistente “brecha del poder adquisitivo” en el país. Con un salario mínimo congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales –equivalente a apenas 33 centavos de dólar según la tasa oficial de febrero–, los ingresos de los trabajadores no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

Oscar Meza, director de Cendas‑FVM,subraya la gravedad de la situación: “El salario mínimo actual es, en la práctica, inexistente frente al costo de la vida”. Según los cálculos de la organización, el sueldo básico apenas cubre 0,05% de la canasta alimentaria familiar, lo que significa que se requerirían 1.937 salarios mínimos para adquirir los alimentos necesarios en un mes, o cerca de 4,4 bonos de “guerra económica” que entrega el gobierno.

Salario mínimo insuficiente frente a la inflación actual

El ejecutivo ha intentado compensar esta carencia con bonificaciones para los trabajadores públicos, que suman 160 dólares al mes en total, repartidos en un bono de 40 dólares para alimentación y otro de 120 dólares llamado “ingreso de guerra económica”, ambos pagados en bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela del día.

En cuanto a los productos que más aumentaron de precio durante febrero, Cendas‑FVM indicó que las salsas y mayonesa registraron alza de 37,36%, mientras que pescados y mariscos subieron 15,53%. Esta situación se produce en un contexto inflacionario elevado en el que el Banco Central de Venezuela reportó que la inflación acumulada durante los dos primeros meses de 2026 alcanzó 51,9%, con incrementos de 32,6% en enero y 14,6% en febrero.

La crisis económica ha generado también movilizaciones sociales. Este lunes, sindicatos y trabajadores marcharon en Caracas hasta el Ministerio del Trabajo, así como en otras ciudades hasta las inspectorías laborales, para exigir mejoras salariales y condiciones laborales frente al aumento del costo de vida