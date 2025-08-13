Toda esta capacidad tiene un alto coste en términos de rendimiento de procesamiento y consumo energético. Los centros de datos y las redes de transmisión son responsables del 1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, y se prevé que esta cifra se duplique para 2026.

Desde la predicción de la demanda futura y la simulación de escenarios de riesgo, hasta la detección de amenazas de ciberseguridad en tiempo real, la IA está transformando el funcionamiento de las empresas en todos los sectores. Para los expertos, esto es solo el principio de lo que esta herramienta puede lograr. Con la llegada de los modelos de IA y GenAI, se espera que aumenten hasta los 84 000 millones de dólares en 2028 los costes operativos y los requisitos de infraestructura de los centros de datos, según un estudio de Tirias sobre el crecimiento del uso de la IA generativa.

Toda esta capacidad tiene un alto coste en términos de rendimiento de procesamiento y consumo energético. Los centros de datos y las redes de transmisión son responsables del 1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, y se prevé que esta cifra se duplique para 2026.

Para los centros de datos, esto significa que, para suministrar la energía, el almacenamiento y la conectividad que exigen las tecnologías nuevas y actuales, la infraestructura digital crítica debe ser más eficiente. Para hacer frente a este reto, es necesario seguir una visión estratégica, desde la alta dirección hasta las operaciones diarias.

Eficiencia energética operativa como estrategia integral

La eficiencia energética operativa debe integrarse en todas las áreas de negocio y orientarse hacia soluciones que optimicen el consumo de energía, agua y reduzcan las emisiones de carbono. Si desea poner en marcha su estrategia, un buen punto de partida es desarrollar una matriz de materialidad energética que permita identificar las cuestiones más relevantes, como la acción climática, el uso del agua, el bienestar de los empleados, la transparencia de la cadena de suministro o la responsabilidad digital, y centrar los esfuerzos en iniciativas de mayor impacto. Para evaluar el rendimiento de su centro de datos, es necesario tener en cuenta indicadores como la eficiencia en el uso de la energía (PUE), la eficiencia en el uso del carbono (CUE) y la eficiencia en el uso del agua (WUE).

En el videopodcast What is next with Vertiv?, que puede escuchar aquí, Ana Luiza Rodrigues, gerente de sostenibilidad y responsable del programa medioambiental, social y de gobernanza (ESG), de Scala Data Centers<span lang=»ES» style=»background:white»>, explicó que implementan:

En Vertiv, contamos con un acuerdo estratégico con Scala Data Centers para ofrecer soluciones de gerenciamiento térmico con la última tecnología para Latinoamérica, lo que permitirá a las instalaciones mantenerse al día con los avances y las funciones de eficiencia energética.

Diseñamos productos y servicios que satisfacen las necesidades de nuestros clientes en materia de rendimiento, fiabilidad y eficiencia. Hemos sido testigos de un mayor enfoque en la eficiencia operativa en toda nuestra industria y queremos mostrarles a nuestros clientes y socios las soluciones que consideramos más adecuadas para alcanzar sus objetivos en materia de uso eficiente de la energía y el agua, así como la adopción de fuentes de energía alternativas. Ingrese aquí para obtener más información sobre nuestros productos de gerenciamiento térmico, enfriamiento, potencia crítica, racks y gabinetes que respaldarán su negocio.

Sobre el autor

Francisco Sales se desempeña como director de servicios en Vertiv Latinoamérica, donde supervisa las actividades de servicios comerciales. tales como el servicio externo, la venta de repuestos, los contratos, la planificación, el centro de relaciones con el cliente, el soporte técnico y la capacitación. Con más de 30 años de experiencia al servicio de las aplicaciones de misión crítica, ha trabajado para industrias especializadas como la atención médica y las telecomunicaciones. Francisco ha formado parte de Vertiv desde 2016 y ha hecho importantes aportes en el crecimiento sostenible de la compañía, enfocado en desarrollar soluciones preparadas para el futuro para los clientes.