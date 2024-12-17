La compañía sueca introduce una nueva generación de su sistema I-Roll con función stop/start, el primero en el mundo dentro de la industria de camiones pesados, diseñado para mejorar la eficiencia y disminuir el impacto ambiental del transporte. Gotemburgo, 1 de noviembre de 2025. — Volvo Trucks ha presentado una innovación global en el sector de transporte pesado: la incorporación de una función de motor stop/start en su reconocida tecnología I-Roll, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en ofrecer esta solución dentro de la industria de camiones de gran tonelaje.

Esta nueva función permite apagar el motor temporalmente en pendientes descendentes, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de CO2 sin comprometer el rendimiento del vehículo. El sistema, desarrollado por ingenieros de Volvo, representa un paso más en la estrategia de descarbonización de la compañía sueca.

“Nuestros ingenieros lo han vuelto a hacer: han creado una tecnología de motor que hace el transporte por camión aún más eficiente”, declaró Jan Hjelmgren, jefe de Gestión de Producto de Volvo Trucks. “Como parte de nuestra estrategia de descarbonización, continuaremos innovando para mejorar nuestros motores de combustión y reducir el impacto ambiental del transporte”.

Tecnología que aprovecha cada descenso

La nueva generación de I-Roll combina las funciones de los sistemas I-See y I-Roll existentes, utilizando datos topográficos y de curvatura de carretera en tiempo real para determinar cuándo detener el motor. Al detectar una pendiente descendente, el sistema apaga temporalmente el motor: durante ese lapso no se consume combustible ni se generan emisiones.

La función stop/start se activa automáticamente a velocidades superiores a 60 km/h, optimizando el ahorro energético en carreteras y autopistas. Según Volvo, el nuevo sistema puede reducir el consumo y las emisiones hasta en un 1% adicional sobre los ahorros ya alcanzados por las tecnologías actuales, lo que se traduce en una mejora directa en los costos operativos y en el impacto climático del transporte de carga.

Un paso más hacia el transporte sostenible

El sistema debutará en los modelos Volvo FH y Volvo FH Aero equipados con motor diésel de 13 litros, disponibles para pedidos a partir de noviembre de 2025.

Volvo Trucks continúa consolidando su posición como líder en innovación y sostenibilidad, tras su reciente reconocimiento con el Green Truck Award 2025, otorgado al Volvo FH Aero por su sobresaliente eficiencia de combustible y bajas emisiones.

En línea con su estrategia de descarbonización integral, la compañía combina avances en motores de combustión optimizados para combustibles renovables, junto con su gama de camiones eléctricos de batería y vehículos impulsados por celdas de combustible.

Con esta nueva función, Volvo reafirma su compromiso con un futuro donde el transporte pesado sea más limpio, eficiente y sostenible.