ZEAL Extraportuario potencia sus operaciones con desconsolidado de vehículos de carga

Se completó el proceso de desconsolidado de 86 camiones. La faena destacó la capacidad operativa del recinto y reafirmó su rol como centro estratégico logístico del Puerto de Valparaíso.

Con el objetivo de afianzar su rol de como enclave estratégico y apoyo extraportuario, ZEAL realizó la desconsolidación de 43 contendores, con 2 vehículos en su interior, para luego desarrollar la operación de montaje y traslado. En este sentido el jefe de Operaciones del Extraportuario ZEAL, David Alarcón, indicó que “El extraportuario ZEAL, continúa consolidando su importancia como centro estratégico para el comercio exterior del país. Establecemos operaciones de alto estándar, con un recinto que demuestra su capacidad para responder a los desafíos logísticos que imponen los flujos de importación y exportación”.

La faena fue posible gracias a una planificación anticipada que permitió atender las necesidades de los clientes y coordinar los recursos humanos y técnicos disponibles. “Nuestros clientes que son fidelizados a nuestro extraportuario, nos notifican con antelación de la llegada de la nave, y por lo general se programa en base a las necesidades de los mismos”, agregó Alarcón.

El proceso se llevó a cabo con personal interno, reforzado con trabajadores externos y el uso de grúas horquilla para asegurar un trabajo eficiente. “Esta operación se basa directamente en la manipulación mixta de medios mecánicos con los medios humanos, en este caso los recursos que tenemos de cuadrilla”, explicó el jefe de operaciones, destacando además que la dotación interna cuenta con cinco personas más un supervisor.

Con este desconsolidado, ZEAL no solo refuerza su compromiso con la eficiencia y la seguridad, sino que también ratifica su papel como motor logístico de la región y a nivel nacional.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo