México y Venezuela en Crisis: Violencia tras la caída de “El Mencho” y transición incierta tras la captura de Maduro

Febrero 2026 marca un punto de quiebre en América Latina. Mientras México enfrenta una ola de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Venezuela la transición política posterior a la captura de Nicolás Maduro redefine el mapa geopolítico regional.

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó una reacción inmediata en Jalisco y otros estados del país. Se registraron bloqueos, incendios de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos armados.

Las autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, avanzan en la verificación científica del cadáver mediante pruebas de ADN y huellas dactilares. Analistas advierten que la fragmentación del CJNG podría generar disputas internas y un repunte de violencia en el corto plazo.

La caída de “El Mencho” representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la última década, pero también abre una etapa de incertidumbre en materia de seguridad nacional.

Venezuela: Nuevo escenario tras la captura de Maduro

En Venezuela, el panorama político cambió drásticamente luego de la captura de Nicolás Maduro en la denominada Operación Determinación Absoluta. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada en un contexto de presión internacional y acuerdos estratégicos con Estados Unidos.

Petróleo como eje de la transición

El petróleo se ha convertido en el centro de la nueva relación Caracas-Washington. Se encuentran en tránsito 50 millones de barriles hacia Houston, mientras se activan acuerdos energéticos supervisados por la administración de Donald Trump.

Este intercambio redefine la transición venezolana, que algunos expertos califican más como una “transición económica” que como una transición política plena.

Ley de Amnistía: importancia y controversias

La promulgación de una Ley de Amnistía busca liberar a cientos de presos políticos y normalizar la situación jurídica de miles de ciudadanos. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal y familiares de detenidos cuestionan su alcance.

Las principales críticas señalan:

Exclusión de cientos de presos políticos.

Falta de reconocimiento de torturas y violaciones de derechos humanos.

Posible legitimación jurídica de un poder cuestionado.

Huelgas de hambre en centros de detención como El Rodeo I.

Aunque figuras como Juan Pablo Guanipa han sido excarceladas, más de 200 detenidos mantienen protestas exigiendo libertad plena.

Crisis económica y reformas simbólicas

El gobierno de transición enfrenta una economía debilitada, con una nueva devaluación del bolívar que supera los 400 por dólar oficial. Paralelamente, comenzaron obras para transformar la prisión de El Helicoide en un centro comunitario, un gesto simbólico en medio del debate sobre justicia y memoria.

Panorama internacional: Rusia, Irán y Guyana

A nivel global, se confirmó un acuerdo militar entre Rusia e Irán para reforzar las defensas aéreas de Teherán. En paralelo, Guyana rechazó permitir nuevas exploraciones petroleras de ExxonMobil en áreas en disputa con Venezuela hasta que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo definitivo.

Claves del día

México enfrenta violencia tras la muerte de “El Mencho &rdquo ;.

Venezuela avanza en acuerdos petroleros con EE. UU.

La Ley de Amnistía divide a la oposición y a ONG.

Persisten huelgas de hambre y denuncias de exclusión.

Rusia e Irán fortalecen cooperación militar.

