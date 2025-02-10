Además, el nuevo empaque contribuye a evitar desperdicios al ofrecer la cantidad exacta para una porción individual, alineándose con las tendencias de consumo consciente que buscan productos más prácticos y adaptados al día a día.

NESTLÉ® lanza su nueva Leche Condensada de 25g: cremosidad práctica para cualquier momento

Caracas, octubre de 2025.



NESTLÉ® amplía su portafolio en Venezuela con la introducción de su nueva Leche Condensada en un práctico formato individual de 25 gramos, una presentación pensada para brindar indulgencia inmediata, control de porción y portabilidad en un solo empaque. Esta innovación llega para atender las necesidades de los consumidores que buscan practicidad sin renunciar al sabor y la cremosidad característica de la reconocida marca suiza.

El nuevo formato está diseñado para ser utilizado fácilmente como topping en panquecas, postres, frutas, waffles o bebidas, así como para acompañar meriendas rápidas. Su tamaño portátil lo convierte en una solución ideal para el hogar, la oficina o actividades fuera de casa, permitiendo disfrutar una dosis exacta sin desperdicios.

Antonio Sánchez, Director de Alimentos, Bebidas y Nestlé Professional, destacó la importancia de este lanzamiento para la marca:



“El formato individual de 25 gramos responde directamente al estilo de vida dinámico de los venezolanos. Es práctico, versátil y perfecto para disfrutar la cremosidad de nuestra Leche Condensada NESTLÉ® en cualquier ocasión. Con esta innovación, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones convenientes, sin sacrificar calidad ni sabor”.

Indulgencia controlada y la misma calidad de siempre

NESTLÉ® aseguró que la presentación de 25g mantiene intactos los estándares de calidad que distinguen a su clásica Leche Condensada: sabor auténtico, textura cremosa y un nivel de consistencia ideal para diversas preparaciones.

Además, el nuevo empaque contribuye a evitar desperdicios al ofrecer la cantidad exacta para una porción individual, alineándose con las tendencias de consumo consciente que buscan productos más prácticos y adaptados al día a día.

Con este lanzamiento, la marca reafirma su compromiso con la innovación constante en el mercado venezolano y ofrece nuevas alternativas que se ajustan al estilo de vida actual de los consumidores.

Para conocer más sobre el portafolio de NESTLÉ®, los usuarios pueden visitar www.nestle.com.ve y seguir las redes sociales oficiales @nestlecontigo.