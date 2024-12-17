29 de noviembre de 2025.– Una de las terminales petroleras más importantes de Rusia suspendió sus operaciones este sábado después de un ataque con drones marítimos, en un nuevo episodio de tensión militar mientras Kiev y Moscú enfrentan la fase más crítica del conflicto. El incidente ocurrió pocas horas antes de que la delegación ucraniana partiera hacia Estados Unidos para discutir el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Terminal petrolera clave de Rusia suspende operaciones tras ataque con drones marítimos

29 de noviembre de 2025.– Una de las terminales petroleras más importantes de Rusia suspendió sus operaciones este sábado después de un ataque con drones marítimos, en un nuevo episodio de tensión militar mientras Kiev y Moscú enfrentan la fase más crítica del conflicto. El incidente ocurrió pocas horas antes de que la delegación ucraniana partiera hacia Estados Unidos para discutir el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), propietario de la instalación y conformado por grandes compañías como Chevron y ExxonMobil, calificó el hecho como un “ataque terrorista selectivo”. Según informó la empresa, el Punto de Amarre 2 (SMP-2) sufrió daños significativos alrededor de las 4:06 de la madrugada, hora de Moscú, lo que obligó a detener completamente las operaciones.

Daño a una infraestructura estratégica

El oleoducto CPC es uno de los sistemas de transporte de crudo más grandes del mundo. Inicia en Kazajistán y finaliza en la terminal afectada, desde donde se exporta alrededor del 1% del suministro petrolero global. La empresa informó que las cargas se reanudarán únicamente cuando se eliminen las amenazas de drones en la zona.

El ataque coincide con una intensificación de los bombardeos rusos sobre Ucrania. Durante la madrugada, Moscú lanzó 36 misiles y cerca de 600 drones contra diversas regiones del país, dejando tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores. Según el Ministerio de Energía, más de 600.000 usuarios quedaron sin electricidad en todo el territorio ucraniano.

Kiev acusa a Rusia de atacar infraestructura civil

El presidente Volodimir Zelensky denunció que los principales objetivos de la ofensiva rusa fueron instalaciones civiles y de infraestructura energética. “Los ataques han provocado grandes daños e incendios en edificios residenciales”, señaló. Equipos de emergencia trabajaron durante toda la mañana retirando escombros y atendiendo a las víctimas.

Residentes reportaron escenas de destrucción en Kiev. Vehículos incendiados, fachadas destruidas y fragmentos de explosivos dentro de viviendas. Una periodista local relató que un escombro atravesó su ventana y cayó junto a su cama. Otra vecina aseguró que su automóvil y el de su esposo ardieron tras el impacto.

Rusia insiste en que sus ataques apuntan a instalaciones vinculadas a la industria militar ucraniana, mientras Kiev sostiene que se trata de una estrategia deliberada para debilitar a la población civil en pleno invierno.

Ucrania intensifica operaciones en el Mar Negro

En paralelo, una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguró que drones navales Sea Baby “modernizados” atacaron dos petroleros en el Mar Negro: el Virat y el Kairos, presuntamente parte de la llamada “flota fantasma” encargada de mover petróleo ruso sancionado. Ambos buques resultaron dañados frente a las costas de Turquía.

El enfrentamiento marítimo se produce en un momento diplomático delicado. La delegación ucraniana, encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, viaja a Estados Unidos para analizar el plan de paz impulsado por Washington. Zelensky calificó la misión como un paso clave para “definir con rapidez y rigor” los mecanismos que permitan poner fin a la guerra.

Un conflicto que entra en fase crítica

A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa, la guerra continúa dejando un saldo devastador. Decenas de miles de civiles y combatientes han muerto y millones de ucranianos han sido desplazados. Rusia mantiene avances en varios puntos del frente, mientras Ucrania enfrenta presiones internas tras una reciente investigación de corrupción que llevó a la destitución del jefe de gabinete de Zelensky.

Los ataques con drones, la guerra en el Mar Negro y la paralización de infraestructura energética clave profundizan la incertidumbre en un conflicto que se desarrolla simultáneamente en varios frentes: militar, económico y diplomático.