Ecuador apuesta por la energía solar como motor de independencia energética y desarrollo sostenible

Quito, noviembre de 2025.



Ecuador cuenta con uno de los recursos naturales más constantes y prometedores para impulsar su transición energética: el sol. Su ubicación estratégica sobre la línea ecuatorial permite recibir radiación solar de manera uniforme durante todo el año, lo que convierte al país en un territorio ideal para el desarrollo de la energía fotovoltaica y la construcción de un modelo energético más limpio, autosuficiente y competitivo.

De acuerdo con el Global Solar Atlas del Banco Mundial, Ecuador posee niveles de radiación solar capaces de generar electricidad fotovoltaica de forma eficiente y estable. Esta condición natural ofrece ventajas energéticas que, según expertos, podrían transformar tanto la competitividad industrial como la sostenibilidad nacional.



“Ecuador está en una posición única. El sol no solo nos acerca a la independencia energética, sino que permite a las empresas ahorrar hasta el 100% en su factura eléctrica. De una crisis podemos pasar a una oportunidad histórica”, afirmó Daniel Rosero, gerente técnico de SolarTeam.

El crecimiento de la energía solar en la región y en Ecuador

El impulso global de la energía fotovoltaica ha marcado un nuevo capítulo para Latinoamérica. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) reportó que la región incorporó más de 20 gigavatios de capacidad solar en 2024, un récord impulsado por la caída de los costos de instalación y los incentivos a la transición energética.

En el caso ecuatoriano, la expansión comienza a acelerarse. Cifras de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCONEL) revelan que, hasta finales de 2023, se habían instalado más de 1.200 sistemas solares, con una capacidad superior a 60 megavatios. Empresas, industrias agrícolas y hogares ya generan su propia electricidad aprovechando la irradiación constante del territorio nacional.

Un marco regulatorio más claro y beneficios directos para empresas

El país avanza hacia reglas más sólidas para quienes desean producir energía limpia. Los nuevos mecanismos permiten a empresas y organizaciones instalar paneles solares en techos, plantas productivas o terrenos propios, asegurando abastecimiento directo de electricidad sin depender por completo del sistema nacional.

En un contexto de apagones recurrentes y alza en el costo de la energía, esta alternativa resulta especialmente atractiva. Según SolarTeam, las empresas pueden reducir su factura eléctrica hasta en un 100%, con un retorno de inversión estimado entre tres y seis años.

Rosero destaca que SolarTeam —empresa ecuatoriana líder del sector fotovoltaico— ya supera 80 megavatios instalados en todo el país, con proyectos dirigidos principalmente al sector corporativo e industrial.



“La solución a nuestra matriz energética está en el cielo. El sol ecuatoriano brilla todos los días, listo para ser aprovechado”, enfatizó.

El futuro energético de Ecuador ya está en marcha

La adopción de energías renovables no solo impulsa la competitividad empresarial. También fortalece la seguridad energética nacional y reduce la dependencia de fuentes tradicionales inestables o costosas.



“Cada empresa que adopta soluciones fotovoltaicas contribuye a una matriz más moderna e independiente. El futuro de Ecuador puede ser tan brillante como su cielo”, señaló Rosero.

Con un recurso solar abundante, un ecosistema empresarial en crecimiento y una transición energética cada vez más accesible, Ecuador avanza hacia una nueva etapa de desarrollo sostenible donde el sol se posiciona como su mayor aliado estratégico.