9 de cada 10 marketers afirma que el gifting con influencers les ha ayudado a aumentar su notoriedad de marca: Skeepers analiza cómo maximizar los resultados de estas campañas

El gifting se ha convertido en una poderosa herramienta para recopilar contenido auténtico que puede distribuirse estratégicamente en distintos canales

El contenido generado por usuarios (UGC) recopilado a través del envío de detalles o experiencias a creadores de contenido (gifting) incrementa la visibilidad del producto y proporciona opiniones genuinas

Madrid, 06 de octubre de 2025 – El marketing moderno continúa apoyándose en el contenido generado por usuarios (UGC) para influir en las decisiones de compra de los usuarios. Las recomendaciones de otros usuarios generan más confianza que la publicidad tradicional y, en este contexto, el gifting representa una oportunidad de oro para recopilar contenido auténtico por parte de influencers y clientes que puede distribuirse estratégicamente a través de distintos canales para mejorar la credibilidad y la confianza en una marca.

Esta estrategia incrementa la visibilidad del producto y proporciona opiniones genuinas, lo que permite recopilar UGC de forma rentable a marcas que buscan formas escalables de aumentar su audiencia. De hecho, hasta un 92% de los marketers afirma que el gifting con influencers les ha ayudado a aumentar su notoriedad de marca, mientras que un 72% asegura haber impulsado sus ventas.

Para sacar el máximo partido a esta estrategia de marketing, Skeepers, la empresa tech que ayuda a las marcas a traducir la voz de los consumidores en oportunidades de negocio gracias a su suite de UGC impulsada por IA, ha compartido algunos consejos que exprimirán el valor del gifting.

Los beneficios de usar gifting en redes sociales

Los contenidos orgánicos representan el alma auténtica de una marca. Su espontaneidad y genuinidad permiten crear una conexión directa y sincera con la comunidad, lo que combinado con UGC se convierte en una poderosa herramienta para generar confianza.

Recopilar reseñas e imágenes generadas a través del gifting y compartirlas en el feed muestra el impacto real de los productos en los usuarios, al mismo tiempo que ayuda a construir una comunidad en torno a una marca. El UGC obtenido a través de esta herramienta puede aumentar el engagement en redes hasta un 88%.

Además, integrar contenido generado por usuarios gracias al gifting en campañas de Paid Ads puede mejorar el rendimiento, con una tasa de conversión hasta un 4,5% mayor. Después de todo, las opiniones reales permiten obtener resultados reales.

A las campañas de anuncios pagados se han sumado también los Spark Ads, un formato único de anuncio en TikTok que permite a las marcas promocionar contenido orgánico, ya sean posts de influencers o de clientes, como si fueran anuncios. El gifting nutre los Spark Ads con contenido real y valioso.

Aprovecha el gifting para aumentar las ventas

El contenido generado por usuarios (UGC) a través del gifting también puede ayudarte a incrementar las ventas de tu ecommerce. Una de estas posibilidades es accionar estrategias de shoppable content en la página de producto, lo que según datos de Skeepers aumenta la tasa de conversión entre 2 y 3 veces. Imágenes y vídeos generados por usuarios aportan un toque realista, mostrando cómo se ven y funcionan los productos en situaciones reales.

Del mismo modo, lanzar un producto en una nueva tienda física también implica múltiples desafíos, siendo la falta de reseñas uno de sus mayores obstáculos. Los compradores son reacios a comprar sin ver opiniones de otros, por lo que las gifted reviews permiten recopilar rápidamente un feedback muy valioso y generar confianza desde el primer día.

Y durante las temporadas altas, los packs especiales para vacaciones se convierten en uno de los principales motores de venta. Son ideales para ocasiones de regalar, generando un sentido de urgencia para comprar durante las vacaciones. Sin embargo, al lanzar nuevos packs a menudo hay poco contenido generado por usuarios disponible, y aquí es donde el gifting se convierte en un valioso aliado.

Hoy en día, aprovechar en múltiples canales el UGC generado a través del gifting es esencial para cualquier estrategia de marketing. Esta es una solución rentable y escalable que construye notoriedad, confianza y conversiones. Ya sea en redes orgánicas, campañas paid o páginas de producto, el UGC muestra la autenticidad de una marca y le ayuda a conectar con su audiencia como ningún otro contenido.

