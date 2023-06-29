Santos detalló que la microcentral hidroeléctrica cuenta con una turbina tipo Pelton y un generador síncrono de 30 kilovatios de potencia. Los trabajos incluyeron la instalación de redes eléctricas de media y baja tensión, la colocación de 184 postes, el tendido de más de 9.9 kilómetros de líneas, la instalación de 96 acometidas domiciliarias y 49 lámparas de alumbrado público.

En tanto que, en el municipio Villa Jaragua, provincia Bahoruco, Santos indicó que se instalaron paneles fotovoltaicos en 215 hogares de la sección Las Cañitas y los parajes Mata Naranja y El Majagual, beneficiando a 645 comunitarios, con una inversión de RD$22.7 millones.

Gobierno entrega proyectos de electrificación rural por más de RD$ 91 millones en Bánica, Villa Jaragua y Tamayo<br />

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dijo que las obras mejoran la calidad de vida de más de 600 familias residentes en siete comunidades remotas, con electricidad estable y confiable



ELÍAS PIÑA.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó los actos de entrega de varios proyectos de electrificación rural, a través de generación hidroeléctrica y fotovoltaica, que beneficiarán a 603 hogares de siete comunidades de Elías Piña y Bahoruco, con una inversión que supera los RD$91 millones.

Explicó que las comunidades beneficiadas son Las Cañitas, Rincón Grande y Los Cerros, en Bánica, provincia Elías Piña; El Majagual, Mata Naranja y Las Cañitas, en Villa Jaragua y Mena, en Tamayo, provincia Bahoruco.

El titular de Energía y Minas manifestó que las nuevas infraestructuras forman parte del programa “Llevando Luz”, ejecutado por el Viceministerio de Energía, a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), como parte del Plan Nacional de Electrificación que impulsa el Gobierno, con el objetivo de llevar energía cada año a cuatro mil hogares en comunidades apartadas del país.

Indicó que en el municipio Bánica se dejó en funcionamiento una microcentral hidroeléctrica de 30 kilovatios de potencia, que suministrará energía eléctrica a 96 hogares y 288 personas residentes en las comunidades Las Cañitas, Rincón Grande y Los Cerros, con una inversión superior a RD$57 millones.

Mientras que en el distrito municipal Mena, municipio Tamayo, provincia Bahoruco, se rehabilitaron y extendieron las redes eléctricas; se colocaron 72 postes y 3,058 metros de líneas de media y baja tensión, con una potencia instalada de 202 KVA. Además, se instalaron 66 lámparas de alumbrado público, beneficiando a 262 hogares, con una inversión de RD$11.9 millones.

“Más allá de las cifras, estos proyectos representan nuevas oportunidades. Significa que los estudiantes podrán estudiar de noche con luz eléctrica, que las familias podrán conservar mejor sus alimentos, y que las comunidades podrán emprender con más confianza. La energía es progreso, es salud, es educación, es dignidad”, indicó el ministro Santos.

“Estas obras son producto de la visión del presidente Luis Abinader, de promover un desarrollo más inclusivo, llevando soluciones a las zonas históricamente olvidadas. La República Dominicana avanza hacia un sistema energético más diversificado, donde las energías renovables juegan un rol central en la construcción de un futuro sostenible”, expresó Santos.

El ministro anunció, además, que se está trabajando en un nuevo proyecto de electrificación para suplir a 50 hogares de las comunidades Cañada de Barrero y La Tinaja, en el municipio Juan Santiago, provincia Elías Piña, con un costo estimado de RD$15.5 millones, para ser entregado en 2026.

Las jornadas concluyeron con la juramentación de las comisiones comunitarias encargadas de velar por el buen uso y mantenimiento de las infraestructuras, conformadas por comunitarios y autoridades locales.

El acto de entrega en Elías Piña contó con la participación de la gobernadora provincial, Migdalia de los Santos; el senador de esa provincia, Johnson Encarnación; la alcaldesa de Bánica, Yissel Santana; y los alcaldes Starlin Contreras (Pedro Santana), Juan Isidro Espichicoquez (Sabana Cruz), Liriano Morillo (Comendador) y José Rosario (El Llano).

En la actividad de Bahoruco estuvieron presentes la gobernadora de la demarcación, María Esther Díaz; el senador provincial, Guillermo Lama; los diputados Olfanny Méndez y Juan Bolívar Cuevas; el viceministro de Energía Nuclear, Gaddis Corporán; el alcalde del municipio de Mena, Brandi Cuevas; y la alcaldesa de Tamayo, Juana Matos.

También asistieron los alcaldes Yadel Suberví (Neiba), Simón Bolívar Montoro (Santa Bárbara, El Seibo), Gerineldo Pineda (Cabeza de Toro), Normando Escaño (Santana), Samuel Ramírez (Uvilla) y Enny Florentino (El Salado), junto al presidente del PRM en Mena, Junior Turbí.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo