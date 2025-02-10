Las entradas para disfrutar del show de humor “Bueno y Sano” del Profesor Briceño, que se presentará el sábado 18 de octubre en el Centro Cultural Chacao, ya están a la venta a través de www.lacomedialocal.com y en las taquillas del Teatro

El Profesor Briceño desnuda la vida perfecta de las redes sociales con su nuevo show “Bueno y Sano”

Caracas. – El comunicador social, locutor y humorista José Rafael Briceño, conocido como el Profesor Briceño, presentará su nuevo show “Bueno y Sano” el sábado 18 de octubre a las 8 pm en la sala de Teatro del Centro Cultural Chacao.

Tras un año de trabajo creativo, presentándose y probando rutinas en diversos bares del país, el Profesor Briceño subirá al escenario con su propuesta inédita, que nace después de la observación aguda de las vidas perfectas de los vecinos digitales en las redes sociales; llegando a la conclusión de que ser Bueno y estar Sano es casi imposible.

El show “Bueno y Sano” abordará desde los rituales de los evangélicos hasta las predicciones de los astrólogos, pasando por los seguidores del gurú del momento, y personajes extravagantes como el que se pasea descalzo y en bermudas comiendo carne cruda.

A través de su propia experiencia y la confesión de haber borrado la sinopsis de este show 32 veces, el Profesor Briceño invita a reírnos de la vida digital. De esa vida que se muestra más lo bonito pero la realidad es otra, ya que no se puede ser bueno cuando las pantallas nos llenan de envidia. “No por la vida montada que todos inventamos, sino por esas cosas cotidianas que nadie muestra como bañarse con un tobito o los secretos más íntimos”.

En este show el comediante también abordará las relaciones (incluso las artificiales), los mantras efectivos, los hipopótamos y todas las situaciones con las que podrá reírse de sí mismo y sentirse “Bueno y Sano”.

Por último, el Profesor Briceño advierte que si alguien del público aprende, reflexiona o encuentra algo inteligente durante el show, será pura coincidencia y no se hace responsable de eso.

Esta producción a cargo de Johanna Moya de La comedia local, es una oportunidad para que el público se desestrese del día a día, riéndose de sus vidas perfectamente imperfectas.

Las entradas para disfrutar del show de humor “Bueno y Sano” del Profesor Briceño, que se presentará el sábado 18 de octubre en el Centro Cultural Chacao, ya están a la venta a través de www.lacomedialocal.com y en las taquillas del Teatro