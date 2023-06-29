El presidente de la AAVI, Marcos Salazar Ruiz, destacó:

II Premio Internacional Armando Reverón reconocerá a destacadas figuras del arte y la cultura en Sevilla

El próximo 10 de octubre, el Excmo. Ateneo de Sevilla será el escenario de la segunda edición del Premio Internacional Armando Reverón, una distinción otorgada por la Asociación de Arte Valija Iberoamericana (AAVI), presidida por Marcos Salazar Ruiz, organizador del evento.

Armando Reverón, 110 años después regresa a España con un premio que honra su trayectoria, estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas, en la Escuela de la Lonja de Barcelona y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, con una pasantía en París.

El Premio, el primero que se instituye en Europa con el nombre de un artista americano, honra la memoria del maestro venezolano, ícono de la modernidad latinoamericana, y reconoce a personalidades iberoamericanas cuyo trabajo mantiene vivo el espíritu del arte como puente entre culturas.

La ceremonia contará con la exhibición de la obra “Dos muchachas sentadas” (1940), realizada por Reverón en carboncillo, grafito y tiza blanca sobre papel kraft, una pieza que representa el universo poético e innovador del artista, conocido como “El Maestro de la Luz”.

Además, se podrán apreciar obras de las artistas Anabella Fernández Labandera (España) y Ximena Vega Lobos (Chile), que formarán parte de una edición especial de cien botellas titulada Wine Art Collection, embotellada por el Condado de Huelva. Esta colección rinde homenaje al arte, el vino y la gastronomía, integrando pasado y presente en una celebración cultural única.

El presidente de la AAVI, Marcos Salazar Ruiz, destacó:

“Con esta segunda entrega en Sevilla, la Asociación de Arte Valija Iberoamericana reafirma su misión de tender lazos entre Europa y América Latina, consolidando un espacio de reconocimiento para quienes, desde las artes y la gestión cultural, continúan proyectando la obra de Armando Reverón hacia el futuro”.

En el Excmo. Ateneo de Sevilla se reunirá a artistas, gestores culturales, académicos e instituciones, consolidando así la continuidad de un reconocimiento que, desde su primera edición en Huelva en 2024, fortalece el legado de Reverón y la proyección del talento iberoamericano en la escena internacional.

Galardonados 2025

El jurado ha decidido distinguir en esta edición a varias figuras internacionales destacadas por su labor artística en distintos ámbitos, honrando el arte en sus diversas manifestaciones: