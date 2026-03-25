“Cuando no hay agua, también hay una violación de derechos humanos”: Edmundo González ante la falta del líquido vital en algunas zonas de Venezuela

Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela – Foto: EFE

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó por medio de sus redes sociales que la falta del servicio de agua potable en diferentes partes del territorio venezolano también representa una vulneración de los “derechos humanos”.

“Cuando no hay agua, también hay una violación de derechos humanos”, expresó González Urrutia.

De acuerdo con Edmundo, esta es una situación que se ve muy a menudo en su país, al punto que los ciudadanos deben pasar desde días hasta meses sin este servicio vital.

“En Venezuela, esta es la realidad cotidiana. Comunidades y regiones enteras pasan días, semanas y hasta meses sin acceso regular al servicio. No es una excepción. Es una crisis estructural y prolongada”, manifestó.

El presidente electo de los venezolanos enfatizó que la “ausencia sostenida” del servicio de agua, el cual hace parte del “derecho a una vida digna”, refleja el “incumplimiento de obligaciones básicas del Estado” y una “vulneración de derechos humanos”.

Para González Urrutia, “la vulneración de derechos no solo se expresa en la represión visible. También está en lo estructural, en lo cotidiano, en lo que afecta a millones”.

No es para menos este pronunciamiento del presidente electo de los venezolanos, pues, siendo un servicio vital, en diferentes zonas de su país, especialmente al oriente, cientos de familias han tenido que recurrir a otras alternativas para acceder al suministro de agua, entre ellas pagar precios exorbitantes a “camiones cisterna”.

Motivo por el cual considera que esta situación debería ser de conocimiento internacional, eso con la finalidad de encontrar justicia ante estos hechos que afectan a los venezolanos, en especial a aquellos que viven en entornos vulnerables.

“La magnitud y persistencia de esta situación abre la puerta a acciones colectivas que busquen justicia, incluso ante instancias internacionales”,puntualizó Edmundo González Urrutia en sus redes sociales.