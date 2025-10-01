Sin embargo, hay pocas dudas de que la relación entre Venezuela y Estados Unidos, que ha sido tensa durante mucho tiempo, se ha deteriorado aún más desde que Donald Trump regresó al cargo.

La Armada estadounidense mató a 17 personas en ataques mortales. Ahora Venezuela les da armas a los civiles.

Edith Perales se unió a la milicia hace años.

Cuando Edith Perales era más joven, se alistó en la Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza civil creada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2009 para ayudar a defender a Venezuela.

"Tenemos que ser un país capaz de defender hasta el último centímetro de nuestro territorio para que nadie venga a meterse con nosotros", dijo Chávez entonces.

Dieciséis años después, Perales, que ahora tiene 68 años, se suma a miles de otros miembros de milicias que se preparan para un posible ataque estadounidense.

La fuerza heterogénea, compuesta principalmente por ciudadanos de la tercera edad, ha sido convocada tras el despliegue de buques de la marina estadounidense en el Caribe Sur en lo que funcionarios estadounidenses dijeron que eran operaciones antinarcóticos.

Nicole Kolster/BBC Una mujer mayor con una gorra de béisbol roja lucha por sostener un rifle mientras yace en el suelo. Mira al suelo mientras el rifle también apunta a la pista. Al fondo, varias personas visten uniformes de camuflaje y botas militares.Nicole Kolster/BBC<br />

Muchos de los que se entrenan con la milicia dijeron que nunca habían manejado un arma.

Leer: ¿Qué sabemos del ataque de EE.UU. al “barco de drogas de Venezuela” y fue legal?

La fuerza estadounidense destruyó al menos tres barcos que, según dijo, transportaban drogas desde Venezuela a Estados Unidos, matando al menos a 17 personas a bordo.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que los ataques y el despliegue naval estadounidense equivalían a una "guerra no declarada" de Estados Unidos contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro rápidamente llamó a la milicia al servicio activo.

Perales tiene su uniforme y sus botas en la mano, listo para defender su “bastión”: el barrio de Caracas donde vive.

Vive en 23 de Enero, una zona de la capital que tradicionalmente ha sido un bastión del chavismo, la ideología izquierdista fundada por el difunto presidente Chávez y adoptada por su sucesor en el cargo, Nicolás Maduro.

Fiel partidario del gobierno, dice estar "dispuesto a servir cuando me llamen".

"Tenemos que defender la patria", le dice a la BBC, haciéndose eco de los discursos pronunciados por el presidente Maduro tras los ataques a los barcos.

Nicole Kolster/BBC Una mujer con pantalones azules y una camiseta negra pasa junto a una pared gris con un grafiti colorido que dice: "Si te metes con Maduro, te metes con el barrio".Nicole Kolster/BBC<br />

Un grafiti en un barrio oficialista dice: "Si te metes con Maduro, te metes con el barrio".

Aunque los expertos han dicho a la BBC que el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe Sur es grande, también han señalado que no es lo suficientemente grande como para sugerir que es parte de una invasión planificada.

Sin embargo, hay pocas dudas de que la relación entre Venezuela y Estados Unidos, que ha sido tensa durante mucho tiempo, se ha deteriorado aún más desde que Donald Trump regresó al cargo.

Estados Unidos se encuentra entre un grupo de naciones que no han reconocido la reelección de Maduro en julio de 2024, señalando evidencia reunida por la oposición venezolana con la ayuda de observadores independientes que muestra que su rival, Edmundo González, ganó las elecciones por una abrumadora mayoría.

Poco después de asumir el cargo por segunda vez, Trump declaró a la banda criminal venezolana Tren de Aragua como grupo terrorista, lo que ha utilizado como justificación para deportar a inmigrantes venezolanos de Estados Unidos y para la reciente acción militar en el Caribe.

La administración Trump también ha acusado a Maduro de estar en connivencia con cárteles de la droga y recientemente duplicó la recompensa que ofrece por información que conduzca a su captura a 50 millones de dólares (37,3 millones de libras esterlinas).

Maduro ha rechazado vehementemente las acusaciones de Washington y ha defendido las acciones de su gobierno contra el narcotráfico.

Pero el gobierno de Maduro también ha cooperado con la administración Trump al recuperar a inmigrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, a quienes funcionarios estadounidenses habían acusado de ser pandilleros.

Después del primer ataque náutico, Maduro también envió una carta a su homólogo estadounidense solicitando una reunión, una propuesta que ha sido rechazada por la Casa Blanca.

Pero su retórica interna ha seguido siendo combativa.

Maduro ha ordenado al ejército venezolano -la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)- entrenar milicias locales como aquella a la que pertenece Edith Perales.

Estos grupos están compuestos en su mayoría por voluntarios de comunidades pobres, aunque trabajadores del sector público han informado que también han sido presionados para unirse a ellos.

En el pasado, la milicia se ha utilizado principalmente para aumentar el número de participantes en mítines y desfiles políticos.

Sus miembros tienden a ser mucho mayores que aquellos que se unen a los temidos "colectivos", bandas de partidarios acérrimos del gobierno que han sido acusados ??de cometer abusos contra los derechos humanos y que a menudo se utilizan para disolver protestas antigubernamentales.

Un mapa que muestra Venezuela y el Mar Caribe frente a su costa norte. Se incluye una fotografía de un buque de guerra estadounidense con un localizador apuntando al mar justo al sur de Puerto Rico, para mostrar la zona aproximada donde se han avistado varios buques de guerra estadounidenses. Una foto de aviones de combate F-35 tiene un localizador apuntando a Puerto Rico, con un texto que explica que se han desplegado aviones F-35 en Puerto Rico.

Pero, aparentemente nervioso ante lo que percibe como una amenaza estadounidense, el gobierno de Maduro ahora está entrenando a la milicia.

Un sábado por la tarde, los soldados se despliegan en el barrio Petare de Caracas para cumplir la orden de Maduro de que "los cuarteles vengan al pueblo".

La tarea de los soldados es enseñar a los lugareños cómo manejar las armas para responder al "enemigo".

El escenario de entrenamiento incluye tanques, rifles de fabricación rusa (no cargados) y carteles de instrucciones.

Un soldado está dando instrucciones a un pequeño grupo a través de un altavoz.

"Lo importante es familiarizarse con las armas; apuntamos al objetivo y damos en el blanco."

Nicole Kolster/BBC. La gente pasa junto a vehículos blindados en una calle de Caracas. Al fondo, se ven tiendas de campaña.Nicole Kolster/BBC<br />

Vehículos blindados estuvieron en exhibición en uno de los ejercicios de milicias en Caracas

Todos en el barrio, incluidas las mujeres y los niños, están escuchando.

La mayoría de los voluntarios que participan en el ejercicio de entrenamiento no tienen experiencia en combate armado, pero lo que les falta en experiencia lo compensan con entusiasmo.

"Si tengo que dar mi vida en la batalla, lo haré", le dice a BBC News Mundo Francisco Ojeda, uno de los lugareños que participa.

El hombre de 69 años se lanza sobre el asfalto calcinado por el sol y adopta una postura de combate mientras empuña un rifle AK-103. Un soldado le corrige la postura.

“Hasta los gatos saldrán aquí a disparar, a defender nuestra patria”, afirma.

Su entusiasmo es igualado por el de Glady Rodríguez, una mujer de 67 años que recientemente se unió a la milicia. «No vamos a permitir que ningún gobierno estadounidense venga a invadirnos», insiste.

Yarelis Jaimes, ama de casa de 38 años, se muestra un poco más indecisa. "Es la primera vez que agarro un arma así", dice. "Estoy un poco nerviosa, pero sé que puedo hacerlo".

Pero mientras los habitantes de Petare aprenden a manejar un fusil, fuera de los bastiones de Maduro, la vida continúa con normalidad y pocos parecen pensar mucho en la posibilidad de una invasión.

Incluso a pocos metros de donde Francisco Ojeda se posicionaba en la polvorienta calle, los vecinos seguían con su rutina diaria imperturbables. Los vendedores ambulantes exhibían sus productos, mientras otros hacían las compras del fin de semana sin siquiera mirar a los milicianos que realizaban sus ejercicios.

Benigno Alarcón, analista político de la Universidad Católica Andrés Bello, dice que el plan de Maduro para la milicia no es que ésta entre en batalla sino que actúe como "escudo humano".

El profesor Alarcón sostiene que al llamar a civiles, el gobierno de Maduro quiere aumentar el costo humano que cualquier posible acción militar estadounidense implicaría al hacer mucho mayor la posibilidad de víctimas humanas.

Según el profesor Alarcón, por tanto no importa que las milicias no estén bien entrenadas o incluso que estén desarmadas.

Maduro ha afirmado que más de 8,2 millones de civiles están alistados en la milicia y en las reservas, pero esta cifra ha sido ampliamente cuestionada.

Perales, que lleva décadas en la milicia, ve su papel como un "defensor" de su calle, del barrio donde vive, de lo que conoce.

Si bien ha participado en entrenamientos anteriores, ha optado por no participar en los más recientes debido a su edad y salud.

Pero si se produjera un conflicto, dice estar preparado: "Hay que defender el territorio. Llevar el uniforme ya implica una responsabilidad".

