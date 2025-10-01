SmartThings: Verifica equipos compatibles https://youtu.be/PC6QKponO9s

Venezuela, septiembre de 2025 – En la era de la inteligencia y la conectividad, convertir una casa convencional en un hogar inteligente ya no es una aspiración inalcanzable o meta complicada de ejecutar. Samsung SmartThings es la plataforma que ha revolucionado el ecosistema del hogar, al combinar la IA, la automatización integral y el control total desde un smartphone, sin importar el nivel de experiencia del usuario. Porque ahora es más fácil que nunca, gracias a una serie de 13 videos breves y sencillos en YouTube creados para guiar a usuarios actuales y potenciales en cada paso del proceso.

Son videos tutoriales, creados por Samsung, que facilitan una experiencia de aprendizaje fluida, práctica y sencilla, permitiendo a cualquier persona aprovechar al máximo las herramientas inteligentes que convierten una casa en un verdadero hogar conectado. La promesa es clara: con SmartThings, ecosistema que simplifica la vida cotidiana, los usuarios no solo se beneficiarán de una gestión doméstica optimizada, sino que también resolverán sus asuntos cotidianos con una seguridad y facilidad sin precedentes. La plataforma permite una automatización del hogar al 100%, ofreciendo control y monitoreo total desde la palma de la mano.

"Para Samsung la tecnología debe ser una aliada para mejorar la calidad de vida, no una barrera", afirma Nicole Alba, Marketing Manager para la División de Digital Appliances de Samsung. "Con nuestra nueva serie de videos de YouTube, hemos traducido la complejidad del hogar inteligente para crear una guía de pasos sencillos y comprensibles. Queremos que cada usuario, sin importar su nivel de conocimiento tecnológico, sienta la confianza de transformar su espacio en un hogar verdaderamente inteligente y eficiente con SmartThings".

Aprendizaje intuitivo y completo

Son 13 videos diseñados para resolver cualquier inquietud, desde la conexión y control remoto de electrodomésticos hasta el monitoreo de consumo energético, el cuidado de mascotas o la verificación de equipos compatibles. Permite a los usuarios dominar la gestión remota de tu hogar, automatizar tareas cotidianas y resolver problemas en tiempo real. Con sencillez e información, el aprendizaje sea tan práctico como el uso de la propia aplicación.

Conexión y control remota de lavadora con SmartThings

https://youtu.be/fiaz1xw1kH8

Monitoreo y ciclo personalizado en la lavadora con SmartThings

https://youtu.be/RWdDmAkAqdM

Controlar la temperatura de la refrigeradora con SmartThings: Power Freeze

https://youtu.be/him90jGLDwE

Transforma tu refrigerador con IA: Registro de alimentos

https://youtu.be/4Qw19iE4uBQ

Calibración inteligente para el TV con SmartThings

https://youtu.be/VWgdIE8YYXY

Control remoto del aire acondicionado: Actívalo a distancia con geolocalización

https://youtu.be/PR7fqOTR29U

Cuidado de tus mascotas con SmartThings

https://youtu.be/TVmVk__y7dw

Domina con Bixby y simplifica tu gestión de productos

https://youtu.be/2eS4O4jhZGw

¿Qué es SmartThings?

https://youtu.be/M9o8aNjUrj8

Error de conexión SmartThings: Soluciones

https://youtu.be/atQM2vzwOXM

Monitoreo de consumo de energía: Energy AI

https://youtu.be/32PkT7GEE9g

Mantenimiento preventivo: Home Care para todo Linea Blanca

https://youtu.be/n3OgzXVeQUQ

SmartThings: Verifica equipos compatibles

https://youtu.be/PC6QKponO9s

Sinergia entre dispositivos

¿Cómo puede ayudar SmarThings? Veamos dos ejemplos.

Desde su smartphone Samsung de última generación, el usuario puede monitorear el inventario de alimentos en su refrigerador gracias a la IA. SmartThings le notifica, entre variadas funciones, si la puerta queda abierta o si hay un consumo energético inusual, brindándote tranquilidad y eficiencia. Con un TV Samsung QLED, puede usar su smartphone de la marca para realizar una calibración inteligente de su televisor. La app ajusta automáticamente la configuración de imagen para ofrecerle la mejor experiencia visual posible, adaptándose a las condiciones de luz de su sala. Además, puede usar su teléfono como un control remoto para encender o apagar las luces de determinada área de su hogar, monitorear las cámaras de seguridad, ajustar los equipos de aire acondicionado y más. Todo a favor de una integración perfecta y del confort que suma a su bienestar cotidiano.

Al sintonizar dispositivos móviles, electrodomésticos y servicios domésticos, SmartThings conecta a los usuarios con la tranquilidad y el confort de saber que sus hogares están trabajando para ellos. Con la ayuda de estos videos, el camino hacia un hogar inteligente será tan accesible.

Para ampliar información: https://www.samsung.com/latin/support/smartthings-features/

