Delcy Rodríguez informa que diplomáticos de Venezuela viajarán a EE.UU. para el inicio de las relaciones bilaterales

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a EE.UU., sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.

«Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos», indicó Rodríguezdurante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de EE.UU., Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela.

Fotografía cedida donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c-i), hablando durante una reunión con inversionistas, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores

«Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía», subrayó la presidenta encargada.

Audiencia de Maduro en EE.UU.

El pasado 5 de marzo, Venezuela y EE.UU. acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el Gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas.

La audiencia de juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Grupo parlamentario para relaciones con el Congreso de EE.UU.

Entretanto, la Asamblea Nacional (AN) venezolana, de mayoría chavista, conformará un «grupo parlamentario de amistad» que se encargará de desarrollar relaciones con el Congreso de EE.UU., con el fin de contribuir a «la recuperación de la confianza recíproca y al fortalecimiento de los vínculos» bilaterales, restablecidos este mes tras siete años rotos, informó el diputado Antonio Ecarri.

El legislador opositor compartió en X una carta que envió al presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, con la propuesta de crear ese grupo, donde espera que se aborden «asuntos de especial importancia» como «la normalización de las relaciones económicas entre ambos países».

Además, prevé que se discutan otros temas como la protección de los activos de la nación suramericana en el exterior y el reconocimiento de las instituciones legítimas del Estado venezolano.

Fotografía de archivo del diputado opositor venezolano Antonio Ecarri. EFE/ Ronald Peña

Ecarri aseguró que su propuesta fue aprobada por la Asamblea Nacional y expresó que su país «debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo».

El 12 de marzo, el diputado había anticipado que propondría al Legislativo el grupo de amistad, y manifestó su intención de viajar «pronto» a Washington para «hablar con los senadores y también con comisiones bipartidistas».

En la sesión celebrada este martes, Rodríguez dijo haber recibido la carta del diputado y manifestó estar de acuerdo con la conformación de ese grupo, de lo que encargó a Ecarri y al primer vicepresidente de la AN, el chavista Pedro Infante.

«Voy a estar bien pendiente de lo que se proponga», agregó el también hermano de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.