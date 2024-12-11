Tips de cocina para no cocineros La higiene es el primer ingrediente: Por qué la limpieza de superficies es vital La seguridad alimentaria comienza mucho antes de encender la estufa, y el área de trabajo (tus encimeras, fregadero y tablas de cortar) es donde se libra la primera batalla. Dejar restos de alimentos o líquidos en las superficies puede crear un caldo de cultivo para bacterias invisibles como la Salmonella o la E. coli. Este riesgo de contaminación cruzada ocurre cuando bacterias de un alimento (como la carne cruda) pasan a otro (como vegetales frescos) a través de una tabla o un paño sucio. Por ello, Frescarini™ te advierte que dominar la limpieza de superficies no es solo una cuestión de orden: es un acto de protección para ti y tu familia. Es el mise en place de la seguridad. Limpieza de superficies rápida y efectiva 1. El momento justo: Limpiar antes, durante y después. No esperes a terminar de cocinar para empezar a limpiar. La clave de la higiene es el mantenimiento constante: • Antes de empezar: Despeja y limpia la encimera. Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté completamente limpio y seco antes de poner cualquier ingrediente. • Durante la preparación: Si cortaste carne, pollo o pescado crudos, detente y lava la tabla y el cuchillo inmediatamente con agua caliente y jabón antes de usarlos para vegetales o pan. ¡Esto rompe la cadena de contaminación! • Al terminar: Esta es la limpieza profunda. No dejes que los restos se sequen. 2. La rutina de desinfección profunda Para una limpieza que realmente elimina el peligro, sigue estos pasos esenciales: • El barrido inicial: Retira todos los restos de comida visibles con una espátula o un paño de papel desechable (¡nunca uses la esponja sucia para esto!). • Lavado con jabón: Pasa un paño o esponja limpia con agua caliente y jabón por todas las superficies que tocaste: encimeras, fregadero, tabla de cortar y hasta las perillas de los gabinetes o la estufa. Esto elimina la grasa y la suciedad superficial. • Desinfección (El paso vital): Después de lavar, utiliza un desinfectante apto para alimentos. Puede ser un spray comercial o una solución de una cucharada de cloro por litro de agua. Rocía o pasa un paño húmedo con la solución y deja actuar el tiempo recomendado (generalmente de 30 segundos a un minuto) antes de secar. • Las tablas de cortar: Trata las tablas de madera o plástico con especial cuidado. Si están muy rayadas, es hora de reemplazarlas, ya que las bacterias pueden esconderse en las grietas. 3. La regla de los paños y esponjas Los paños y esponjas pueden ser tus mejores aliados o tus peores enemigos. Son imanes de bacterias si no se cuidan: • No reutilices (sin lavar): Lava los paños de cocina a alta temperatura después de usarlos con carne cruda. • Usa papel desechable: Para limpiar derrames de jugos de carne, utiliza toallas de papel y deséchalas de inmediato. • Cambia la esponja: Las esponjas son un foco de humedad y gérmenes. Desinféctalas regularmente (por ejemplo, mételas húmedas al microondas por 1 minuto) o, mejor aún, cámbialas con frecuencia. Con esta sencilla rutina, no solo mantendrás tu cocina reluciente, sino que te asegurarás de que cada comida que prepares sea tan segura como deliciosa. Y para evitar largas preparaciones, nada mejor que los productos de la marca FrescariniTM como sus variadas y versátiles salsas para pasta listas para servir, con el auténtico sabor de la Cucina D’Italia. Para obtener más información de los productos de FrescariniTM se puede visitar la página https://www.frescarini.com/ y las cuentas de Instagram y Facebook @frescarinivzla Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales #CocinaItaliana #Raviolis #SaborAuténtico #RecetasCaseras #AlimentosSaludables #Salsas #SalsasParaPasta #Frescarini #ChefEnCasa #CocinaFácil #Raviolitos #PastaCongelada #Limpieza #LimpiezaDeSuperficies

