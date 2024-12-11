EntornoInteligente.com / https://entornointeligente.com —



“Emilio Retro”: Emilio Lovera revive a “El Chunior” en un show que mezcla nostalgia y humor inteligente

Caracas, 17 de noviembre de 2025.



El humor venezolano vive un momento histórico con el estreno de “Emilio Retro”, el nuevo espectáculo de Emilio Lovera que marca el regreso del icónico personaje “El Chunior” a los escenarios. La puesta en escena inicia su Gira Nacional en noviembre y promete convertirse en uno de los eventos culturales más esperados del año.

El espectáculo fusiona música, comedia y memoria colectiva. En “Emilio Retro”, el público podrá disfrutar de las canciones más emblemáticas de la Época de Oro, interpretadas por Emilio Lovera y acompañadas por el análisis humorístico de “El Chunior”, quien retoma su rol crítico y pícaro para desmenuzar letras, cuñas publicitarias y costumbres que marcaron a generaciones de venezolanos.

La propuesta ofrece una hora de humor completamente inédito, donde Emilio Lovera comparte escenario con su propio personaje, creando una dinámica que trasciende el sketch tradicional y genera una complicidad única con el público. Para muchos, se trata de una oportunidad irrepetible: ver al comediante más reconocido de Latinoamérica junto al personaje más recordado del humor venezolano.

“El Chunior” se convirtió en un fenómeno cultural durante las décadas de los 80 y 90 gracias a Radio Rochela, donde Emilio Lovera inmortalizó su estilo, lenguaje y visión satírica de la vida urbana. Ahora, este personaje regresa en un espectáculo que combina nostalgia, crítica social y comedia inteligente.

Gira Nacional de “Emilio Retro”

Bajo la producción de Johanna Moya y La Comedia Local, la Gira Nacional de “Emilio Retro” recorrerá varias ciudades del país:

• Viernes 14 de noviembre: Teatro Municipal de Puerto Cabello



• Domingo 16 de noviembre: Super Cines de Los Aviadores, Maracay



• Jueves 20 de noviembre: Centro de Convenciones del Hotel Eurobuilding, Lechería



• Viernes 21 de noviembre: Lidotel, Barquisimeto



• Domingo 23 de noviembre: Anfiteatro El Hatillo, Caracas



• Jueves 4 de diciembre: Hotel Hesperia, Valencia



• Sábado 6 de diciembre: Hotel Hesperia, Margarita

Las entradas para todas las funciones están disponibles a través de www.lacomedialocal.com y la cuenta oficial @lacomedialocal.

Con esta gira, Emilio Lovera vuelve a reafirmar su vigencia y su capacidad de conectar con el público a través de un humor que combina nostalgia, ingenio y actualidad. “Emilio Retro” se perfila como uno de los espectáculos más importantes del calendario cultural venezolano.