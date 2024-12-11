Up next
“Emilio Retro&rdquo;: Emilio Lovera revive a “El Chunior&rdquo; en un show que mezcla nostalgia y humor inteligente

Caracas, 17 de noviembre de 2025.

El humor venezolano vive un momento histórico con el estreno de “Emilio Retro&rdquo;, el nuevo espectáculo de Emilio Lovera que marca el regreso del icónico personaje “El Chunior&rdquo; a los escenarios. La puesta en escena inicia su Gira Nacional en noviembre y promete convertirse en uno de los eventos culturales más esperados del año.

El espectáculo fusiona música, comedia y memoria colectiva. En “Emilio Retro&rdquo;, el público podrá disfrutar de las canciones más emblemáticas de la Época de Oro, interpretadas por Emilio Lovera y acompañadas por el análisis humorístico de “El Chunior&rdquo;, quien retoma su rol crítico y pícaro para desmenuzar letras, cuñas publicitarias y costumbres que marcaron a generaciones de venezolanos.

La propuesta ofrece una hora de humor completamente inédito, donde Emilio Lovera comparte escenario con su propio personaje, creando una dinámica que trasciende el sketch tradicional y genera una complicidad única con el público. Para muchos, se trata de una oportunidad irrepetible: ver al comediante más reconocido de Latinoamérica junto al personaje más recordado del humor venezolano.

“El Chunior&rdquo; se convirtió en un fenómeno cultural durante las décadas de los 80 y 90 gracias a Radio Rochela, donde Emilio Lovera inmortalizó su estilo, lenguaje y visión satírica de la vida urbana. Ahora, este personaje regresa en un espectáculo que combina nostalgia, crítica social y comedia inteligente.

Gira Nacional de “Emilio Retro&rdquo;

Bajo la producción de Johanna Moya y La Comedia Local, la Gira Nacional de “Emilio Retro&rdquo; recorrerá varias ciudades del país:

Viernes 14 de noviembre: Teatro Municipal de Puerto Cabello

Domingo 16 de noviembre: Super Cines de Los Aviadores, Maracay

Jueves 20 de noviembre: Centro de Convenciones del Hotel Eurobuilding, Lechería

Viernes 21 de noviembre: Lidotel, Barquisimeto

Domingo 23 de noviembre: Anfiteatro El Hatillo, Caracas

Jueves 4 de diciembre: Hotel Hesperia, Valencia

• Sábado 6 de diciembre: Hotel Hesperia, Margarita

Las entradas para todas las funciones están disponibles a través de www.lacomedialocal.com y la cuenta oficial @lacomedialocal.

Con esta gira, Emilio Lovera vuelve a reafirmar su vigencia y su capacidad de conectar con el público a través de un humor que combina nostalgia, ingenio y actualidad. “Emilio Retro&rdquo; se perfila como uno de los espectáculos más importantes del calendario cultural venezolano.

