Almacén México y Papa Johns presentan su nueva campaña “Mejores ingredientes, mejor pizza” Ciudad de México, noviembre de 2025. — Almacén México y Papa Johns presentaron su nueva campaña publicitaria titulada “Mejores ingredientes, mejor pizza”, una propuesta creativa que celebra el origen y la calidad de los productos que hacen única a cada pizza de la marca.

Luego del éxito de “Late Night Pizza Love”, esta nueva iniciativa profundiza en la esencia de Papa Johns y rinde homenaje a los ingredientes, productores y procesos que forman parte del corazón de su sabor característico.

La calidad nace en el origen

La campaña invita a mirar más allá del horno y regresar al punto donde todo comienza: el campo. A través de una narrativa visualmente poderosa, muestra a un repartidor que emprende el camino inverso, buscando los ingredientes que dan vida a la pizza: atraviesa campos de trigo, huertos de jitomates y talleres artesanales de queso, recordando que detrás de cada pizza hay respeto por la tierra y por quienes la trabajan.

“Esta campaña nos permitió volver al corazón de la marca y contar de una forma simple y honesta aquello que define a Papa Johns desde siempre: la calidad nace en el origen”, explicó Chaz Torres Jerez, Director General Creativo de Almacén México.

Desde el lado del anunciante, Erick Fregoso, CEO de Alis Foods, destacó:

“En Papa Johns creemos que la calidad no es solo una promesa, sino una forma de hacer las cosas. Esta campaña nos permitió volver al origen, al lugar donde nacen los ingredientes que hacen diferente a nuestra pizza, y rendir homenaje al trabajo de quienes los cultivan y producen con pasión cada día.”

Una alianza creativa en crecimiento

Para Caio Lucini, Socio de Almacén México, esta segunda campaña refuerza el vínculo entre la agencia y la marca:

“Es una muestra del crecimiento de la operación mexicana y del tipo de proyectos que queremos seguir desarrollando en el país. Papa Johns confía en nuestro enfoque, en la sensibilidad y en la forma en que entendemos la esencia de cada marca.”

Con “Mejores ingredientes, mejor pizza”, Almacén México consolida su relación con Papa Johns y reafirma su propósito de crear ideas auténticas, estratégicas y emocionalmente conectadas con las personas.

Ficha técnica

Cliente: Papa Johns



Campaña: Mejores ingredientes, mejor pizza



Agencia: Almacén México



País: México



Directores Generales Creativos: Chaz Torres Jerez, Caio Lucini, Walter Onorato



Directores de Arte: Sebastián Hernández, Pedro González, Fernanda León



Redactora: Anaís Salgado



Directora de Cuentas: Gabriela Gutiérrez



Directores Generales: Juanchi Torre Hütt, Daniel Onorato



Responsable por el anunciante: Erick Fregoso – CEO, Alis Foods