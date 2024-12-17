Author
Productos OL&Eacute; y Sensibus de la UDLA se unen para celebrar la riqueza gastronómica ecuatoriana

En Ecuador, el 72 % de los hogares consume ají al menos una vez por semana.

Quito, septiembre del 2025.- Productos OL&Eacute; y el Restaurante Sensibus de la Universidad de Las Américas (UDLA) se unieron en una alianza estratégica que busca visibilizar la riqueza gastronómica ecuatoriana, fortaleciendo el vínculo entre la industria y la academia. Esta colaboración tiene como objetivo destacar el potencial de los ingredientes nacionales y el talento culinario emergente, generando experiencias que promuevan la identidad y la diversidad de la cocina ecuatoriana.
La iniciativa pone en el centro al ají ecuatoriano, un producto emblemático de la cultura culinaria, cultivado en distintas regiones del país, desde la Costa hasta la Sierra y la Amazonía; y apreciado por su amplia variedad de sabores, colores y niveles de picor. Reconocido como un ingrediente versátil que va desde preparaciones tradicionales como el ají de tomate de árbol hasta propuestas gourmet y de cocina fusión, el ají ecuatoriano se ha convertido en un símbolo de identidad gastronómica.
En Ol&eacute; creemos en la ventaja competitiva que nos da nuestro país, donde en un territorio relativamente pequeño podemos cultivar una gran diversidad de productos de altísima calidad. Nuestra posición en el centro de la tierra permite que nuestros campos produzcan frutas y vegetales con un sabor excepcional. Esa riqueza se refleja en nuestra gastronomía, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos y que nos inspira a crear nuevos sabores que conectan con la identidad ecuatoriana.
“En Productos OL&Eacute; llevamos 25 años apostando por el desarrollo de la gastronomía ecuatoriana y por el fortalecimiento de la cadena productiva local. Esta alianza con Sensibus y la UDLA representa un paso importante para conectar la industria con la academia, creando espacios donde nuestros productos se conviertan en experiencias y donde podamos visibilizar el talento de quienes están transformando la cocina del país,” afirmó Pedro Vega, CEO de Productos OL&Eacute;.
Su consumo registra un crecimiento sostenido gracias a la tendencia global hacia sabores intensos y naturales. En Ecuador, el 72 % de los hogares consume ají al menos una vez por semana. Para responder a esta demanda, la línea Aj&iacute;es de Mi Tierra ofrece una propuesta que celebra la diversidad gastronómica del país con sabores únicos: en la Costa, destacan el Aj&iacute; con Man&iacute; y el Aj&iacute; Manaba, cremosos y elaborados con ingredientes de la región; en la Sierra, el favorito es el Aj&iacute; de Chocho y el Aj&iacute; Lojano, nutritivos y con granos andinos emblemáticos; y en el Oriente, sobresale el Aj&iacute; de Maracuy&aacute;, preparado con fruta real que refleja la frescura tropical. Todas estas variedades se producen localmente con insumos 100 % ecuatorianos, en colaboración con productores locales, garantizando frescura, autenticidad y calidad.

“En Sensibus creemos que la gastronomía es una herramienta para contar historias y preservar tradiciones. Trabajar con Productos OL&Eacute; nos permite llevar esa visión a otro nivel, mostrando cómo ingredientes tradicionales pueden ser la base para creaciones contemporáneas que representen al Ecuador dentro y fuera del país,” comentó David Cartagena, Chef Ejecutivo de Sensibus de la Universidad de las Américas.

La colaboración incluye la creación de actividades conjuntas que promuevan la innovación culinaria y el uso de ingredientes locales, brindando a los estudiantes de gastronomía la oportunidad de experimentar con productos emblemáticos y de aprender directamente de los procesos productivos.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

