Venezuela inicia proceso de reconciliacion politica

Venezuela entra en una nueva etapa política tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso interino de Delcy Rodríguez

Caracas – 4 de marzo de 2026. Venezuela atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, un hecho que ha desencadenado una profunda transformación política, económica y diplomática tanto dentro del país como en el escenario internacional.

Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada, liderando una compleja transición marcada por la supervisión de Washington, la reactivación del sector petrolero y un proceso de amnistía para miles de presos políticos.

Transición política bajo presión internacional

A dos meses de la captura de Maduro, el nuevo escenario político venezolano combina medidas de apertura económica con un proceso gradual de reconciliación nacional.

El gobierno interino encabezado por Rodríguez ha impulsado una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que hasta ahora ha permitido otorgar 6.071 libertades plenas, incluyendo la excarcelación de presos políticos y militares procesados por motivos políticos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que aún persisten restricciones y controles sobre figuras relevantes de la oposición.

En paralelo, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero.

Mientras gestiona la transición, Delcy Rodríguez enfrenta presiones legales desde Estados Unidos.

Informes de la agencia Reuters señalan que fiscales federales en Miami preparan un posible caso por corrupción y lavado de dinero relacionado con PDVSA entre 2021 y 2025, aunque el subsecretario de Justicia estadounidense Todd Blanche ha negado oficialmente que exista una acusación formal en curso.

Analistas consideran que estas investigaciones forman parte de la estrategia de Washington para mantener influencia sobre el proceso político venezolano.

El petróleo redefine la relación con Estados Unidos

Uno de los cambios más significativos tras la captura de Maduro ha sido la reactivación del sector petrolero venezolano, considerado clave para la recuperación económica del país.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado licencias especiales para que empresas como Chevron, Repsol y potencialmente Exxon Mobil retomen operaciones o contratos de suministro con PDVSA.

Como resultado, las exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos aumentaron cerca de un 32 % durante febrero, mientras los envíos a China se redujeron de forma considerable.

Esta nueva dinámica energética ocurre en medio de la escalada militar en Oriente Medio, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han elevado los precios del petróleo y aumentado la importancia estratégica del suministro energético.

María Corina Machado lidera las preferencias electorales

En el plano político interno, las encuestas reflejan un fuerte rechazo popular a la continuidad del chavismo en la administración de la transición.

Un sondeo reciente de Meganálisis ubica a María Corina Machado con un 82,4 % de apoyo electoral, muy por encima de Delcy Rodríguez, quien apenas alcanzaría un 4,8 % en un eventual escenario electoral.

No obstante, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario detenido, ha declarado que el proyecto bolivariano debe mantener su hegemonía política en el país.

Crisis geopolítica y tensiones entre Estados Unidos y España

En el escenario internacional, el conflicto en Oriente Medio ha intensificado las tensiones diplomáticas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión total del comercio con España, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez prohibiera el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán.

La decisión ha generado inquietud en los mercados europeos y podría afectar los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Un nuevo mapa político para Venezuela

Con la captura de Maduro, la apertura petrolera y el inicio de un proceso de amnistía política, Venezuela se encuentra en una etapa de profunda redefinición institucional.

El futuro del país dependerá de la evolución de la transición política, las investigaciones judiciales internacionales y la capacidad del nuevo liderazgo para estabilizar la economía mientras se abren las puertas a un eventual proceso electoral.