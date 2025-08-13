Up next
    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>?        <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Una nueva tostada elaborada con cereales integrales y frutas deshidratadas, se suma a las tendencias de consumo consciente y alimentación equilibrada.

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>?        <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Las tostadas resurgen como una opción versátil para desayunos y snacks que combinan sabor, textura y creatividad, aprovechando ingredientes accesibles y formatos listos para disfrutar en casa.

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Bogotá, agosto de 2025. <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Hay sabores que nos devuelven a la calma, texturas que reconectan con la rutina y recetas que, sin darnos cuenta, se vuelven rituales. Hoy las tostadas vuelven a ser protagonistas en la cocina. No solo por su practicidad, sino por su versatilidad a la hora de crear combinaciones ricas, nutritivas y fáciles de preparar.

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Ya sea en versiones clásicas, integrales o con cereales y frutas deshidratadas, ofrecen múltiples posibilidades para combinar con ingredientes frescos o cremosos. Para disfrutarlas en el día a día solo hace falta algo de creatividad para convertirlas en la base perfecta de cualquier combinación.

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>A continuación Bimbo entrega algunas ideas para inspirarse en la cocina:

     

    <ol start="1" style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; margin-top:0cm; margin-bottom:0cm» type=»1″>

  • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Tostada con huevo, aguacate y salsa de queso

    • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Unta queso crema sobre la tostada de fruticereal, agrega láminas de aguacate, jamón de pavo y un huevo al gusto. Aparte, prepara una salsa calentando crema de leche con queso holandés y un toque de vino blanco. Sirve la salsa sobre la tostada y añade pimienta recién molida.

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>image.jpeg

     

     

    <ol start="2" style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; margin-top:0cm; margin-bottom:0cm» type=»1″>

  • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Tostadas con huevo y tomate

    • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Cocina dos huevos duros, enfriarlos y picarlos finamente. Mézclalos con mayonesa, mostaza, cebolla roja picada, jugo de limón, paprika, sal y pimienta. Aparte, saltea tomates cherry en aceite de oliva por 2-3 minutos, añade ajo picado y un chorrito de vinagre balsámico. Sobre la tostada Vital Fruticereal, sirve la mezcla de huevo, agrega los tomates salteados y decora con hojas frescas de albahaca. Una combinación de texturas y sabores para un desayuno diferente.

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>image.png

     

    <ol start="3" style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; margin-top:0cm; margin-bottom:0cm» type=»1″>

  • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Tostada con mantequilla de maní, banano y cacao en polvo

    • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Unta una capa generosa de mantequilla de maní sobre la tostada. Luego, agrega rodajas finas de banano maduro y espolvorea encima cacao amargo en polvo, lo justo para equilibrar la dulzura. Si quieres ir más allá para darle textura puedes añadir una pizca de semillas tostadas (chía o linaza).

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>image.jpeg

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>image.png

     

    <ol start="5" style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; margin-top:0cm; margin-bottom:0cm» type=»1″>

  • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Burrata, tomate asado y albahaca

    • <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Una combinación que nunca falla: cremosidad, acidez y frescura en un solo bocado. Sobre la tostada coloca trozos de burrata y acompáñalos con tomates cherry asados (pueden ser salteados con aceite de oliva, sal y pimienta o preparados al horno). Agrega hojas frescas de albahaca y un chorrito de aceite de oliva. Si prefieres un toque cítrico, agrega, unas gotas de limón o vinagre balsámico pueden hacer la diferencia.

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>image.png

     

    <span lang="es-419" style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Al final, las tostadas tienen ese encanto de lo sencillo: son prácticas, versátiles y listas para adaptarse al antojo del momento. Funcionan como base y también pueden sumar sabores propios, como ocurre con tostadas que integran frutas deshidratadas y cereales integrales en su preparación, como la nueva Vital Fruticereal. Más allá de la receta, lo que proponen es una pausa: un momento para crear con lo que hay en casa y disfrutarlo a tu manera.

    <span style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Acerca de Grupo Bimbo 

    <span style="font-family:"Open Sans&quot;, sans-serif»>Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Tiene presencia en 76 países alrededor del mundo y opera en 39 países de América, Europa, Asia y África con 245 panaderías y plantas y más de 1,500 centros de ventas. La Compañía cuenta con un portafolio de productos amplio y diverso, destacando entre sus principales líneas de productos el pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, y botanas saladas, entre otros. Grupo Bimbo tiene una de las redes de distribución directa más grandes del mundo, con más 54,000 rutas y más de 152,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.

     

