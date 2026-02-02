Dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz este domingo 01Mar, informaron agencias de seguridad marítimas, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó de un buque «alcanzado por un proyectil desconocido por encima de la línea de flotación».

«Aunque en un primer momento se informó de un incendio en la sala de motores, ahora se sabe que el incendio está bajo control», indicó el UKMTO en un comunicado que especifica que el incidente se produjo a las 9.50 horas de este domingo en la parte externa del estrecho de Ormuz.

«Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO», añadió el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado.

Un segundo incidente se produjo en pleno estrecho de Ormuz y el UKMTO destacó que la tripulación fue evacuada y está a salvo. El incidente fue notificado a las 9.00 horas del domingo.

La agencia de Seguridad Marítima de Omán informó que se trataría del petrolero ‘Skylight’, un buque de pequeñas dimensiones, relativamente, que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por la exportación de petróleo iraní.

Un total de 20 tripulantes –15 indios y 5 iraníes– fueron evacuados y cuatro de ellos estarían heridos, según Omán. El ‘Skylight’ tiene un tonelaje de peso muerto de 11.000 toneladas, lejos de los súperpetroleros de 300.000 toneladas, y porta bandera de conveniencia de Palau.

Varios buques reportaron durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prohibido. Sin embargo, el UKMTO subrayó que no hay un veto oficial al paso del estrecho porque las transmisiones de radio no son una vía legal.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.

Europapress