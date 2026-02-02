Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron este domingo que atacaron una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní del golfo de Omán.

«Una corbeta iraní clase Jamaran ha sido atacada por fuerzas estadounidenses al inicio de la Operación Furia Épica», indicó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).

El buque «se está hundiendo en el fondo del golfo de Omán en el muelle de Chah Bahar», según el CENTCOM, que recuerda que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los miembros de las Fuerzas Armadas a «bajar las armas».

«Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Revolucionaria y la Policía ‘deben bajar las armas’. Abandonen el barco», remarcó el CENTCOM.