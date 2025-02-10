EntornoInteligente.com/ — https://entornointeligente.com

Nestle la saca de jonron con el impulso de SAVOY y MAGGI al beisbol criollo

Las marcas iconicas de Nestle Venezuela celebran la temporada 2025-2026 apoyando la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y fortaleciendo su vinculo con las familias venezolanas.

Caracas, octubre de 2025. — Nestle Venezuela, a traves de sus reconocidas marcas SAVOY y MAGGI, vuelve a llenar de sabor y emocion la temporada 2025-2026 del beisbol venezolano, reafirmando su compromiso con el deporte nacional y la tradicion familiar.

Desde hace varios años, Nestle impulsa el deporte criollo mediante el patrocinio de equipos y actividades en diferentes disciplinas. En los ultimos tres años, su presencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha crecido con la celebracion de la Copa Nestle Savoy, un evento que se ha convertido en una experiencia familiar esperada por los fanaticos del beisbol.

La edicion 2025 de la Copa Nestle Savoy se realizara el 9 de noviembre en el Estadio Monumental Simon Bolivar de Caracas, durante el clasico encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, una cita que promete combinar sabor, deporte y emocion.

SAVOY, el sabor venezolano que celebra el beisbol

Como embajadora del Sabor Venezolano, SAVOY mantiene su tradicion de apoyar el beisbol nacional patrocinando a los Cardenales de Lara, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.

La marca dio inicio a la temporada con la Copa Nestle Savoy inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutierrez de Lara, durante el partido entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

“SAVOY ha estado conectada con los venezolanos por casi 85 años. El beisbol es parte de nuestra identidad cultural, y estar presentes en esta temporada nos permite fortalecer ese vinculo emocional con las familias”, afirmo Daniela Serpa, directora de Negocios de Confites en Nestle Venezuela.

MAGGI, la sazon de lo nuestro en cada jugada

Por su parte, MAGGI se suma a la LVBP como el cubito y la sopa oficial de la liga, llevando su mensaje de union familiar y tradicion culinaria a las gradas de los estadios.

A traves de su campaña “La Sazon de lo Nuestro”, MAGGI acompaña a la fanaticada apoyando a las Aguilas del Zulia, Bravos de Margarita, Leones del Caracas y Cardenales de Lara en su camino al round robin 2025-2026.

“Creemos que la sazon y el beisbol tienen el poder de unir a las familias. Esta alianza con la LVBP nos permite celebrar juntos lo mejor de nuestra cultura, desde la cocina hasta el estadio”, expreso Antonio Sanchez, director de Negocios de Alimentos, Bebidas y Nestle Professional.

Una copa para celebrar la familia y el sabor

Por tercera ocasion, Nestle celebrara la Copa Nestle Savoy, un evento que se consolida como simbolo de tradicion y encuentro familiar. Durante la jornada, los asistentes podran disfrutar de degustaciones, dinamicas y actividades interactivas impulsadas por las marcas CERELAC, NESTEA, NESCAFE, KITKAT, MAGGI y SAVOY.

Con este patrocinio, Nestle Venezuela refuerza su compromiso con el beisbol criollo y con el fortalecimiento de los lazos familiares que caracterizan al pais.

Para mas informacion, visite www.nestle.com.ve o consulte las redes sociales oficiales @nestlecontigo, @savoynestle y @maggivenezuela.