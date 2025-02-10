Un paso firme hacia la neutralidad de carbono Con esta expansión, Georgalos evitará la emisión de aproximadamente 9.890 toneladas de CO? al año, fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad y su compromiso con la neutralidad de carbono.

MSU Green Energy y Georgalos renuevan su alianza para impulsar más energía limpia en Argentina

Buenos Aires, 30 de octubre de 2025. — Georgalos y MSU Green Energy anunciaron la renovación y ampliación de su acuerdo estratégico de suministro de energía renovable, reforzando su compromiso con la transición energética y la producción sostenible en Argentina.

Gracias a la energía provista por MSU Green Energy, Georgalos cubrirá más del 80% de su consumo eléctrico con fuentes renovables, consolidándose como una de las primeras empresas del sector alimenticio en avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente.

El nuevo acuerdo representa un incremento del 325% en relación al suministro inicial, con la incorporación de la planta de Río Segundo (Córdoba) y un aumento del abastecimiento en la planta de Victoria. Además, ambas compañías acordaron extender la vigencia del contrato por 10 años, garantizando estabilidad y proyección a largo plazo.

Un paso firme hacia la neutralidad de carbono

Con esta expansión, Georgalos evitará la emisión de aproximadamente 9.890 toneladas de CO? al año, fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad y su compromiso con la neutralidad de carbono.

“Con acuerdos como este seguimos demostrando que la energía renovable no es solo una apuesta ambiental, sino una estrategia de competitividad para la Argentina. Nuestro desafío es acompañar a las empresas líderes en la construcción de una matriz más limpia y confiable”, señaló Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.

Por su parte, Guillermo Rimoldi, CEO del Grupo Georgalos, expresó:

“Seguimos creyendo que la sostenibilidad es el camino hacia el futuro, tanto para nuestra empresa como para la industria en general. Ampliar este acuerdo con MSU Green Energy potencia nuestra estrategia para reducir el impacto ambiental en nuestras operaciones y fomentar una mayor conciencia social”.

Energía solar y desarrollo regional

La energía será suministrada desde el Parque Solar Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, uno de los desarrollos más importantes de MSU Green Energy, con una capacidad instalada de 130 MW.

Esta alianza reafirma la convicción compartida de que la colaboración entre empresas líderes es clave para acelerar la transición energética en Argentina, impulsando el desarrollo regional y reduciendo el impacto ambiental de la producción industrial.

Acerca de MSU Green Energy

El Grupo MSU es una compañía argentina con tres líneas de negocio en áreas estratégicas: producción agrícola, generación de energía y energías renovables.



MSU Green Energy es la unidad dedicada a la generación de energía limpia, orientada a impulsar un sistema energético más sostenible y con impacto ambiental, social y económico positivo.



La empresa opera en consonancia con la Ley 27.191, contribuyendo al avance de una matriz energética argentina con mayor participación de fuentes renovables.



Más información en www.msugreenenergy.com

Acerca de Georgalos

Con más de 85 años de trayectoria, Georgalos es una de las compañías alimenticias más emblemáticas de Argentina.



Produce y comercializa marcas icónicas como Mantecol, Flynn Paff, Toddy, Palitos de la Selva, Nucrem, Tokke, Namur, Bazooka, Flow Cereal y Repostería Georgalos, además de sus líneas de productos navideños y los nuevos Helados Georgalos.



Más información en www.georgalos.com.ar — @georgalosargentina